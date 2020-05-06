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6 мая 6°C

День святого Георгия Победоносца. Как правильно отмечать этот праздник

Святого Георгия Победоносца почитают во многих странах мира. К нему все православные часто обращаются за помощью, молятся о здоровье близких и защите от врагов. Рассказываем, что в этот день делать матерям сыновей и как по погоде определить богатство урожая.

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле.
Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Кто такой Георгий Победоносец?

Согласно писанию Георгий жил во 2−3 веках. Он был сыном богатых и благочестивых родителей. В юношестве поступил на военную службу, во время которой сильно выделялся на фоне остальных своим умом и доблестью. Благодаря преданности и исполнительности стал любимцем императора Диоклетиана. Со временем Георгий был удостоен звания тысяченачальника.

Однажды он стал свидетелем бесчеловечного судилища над христианами. После этого раздал все свое богатство бедным, обличил неправду правителя и начал исповедовать христианство. Хоть он и был великим воином, его все же настоятельно попросили отказаться от веры. Георгий отказался и за это был подвергнут пыткам. Его пытали семь дней, но каждый раз он исцелялся чудесным образом. На восьмой день святого казнили.

За мученическую смерь Георгия нарекли Победоносцем, ведь он победил страдания и соблазны.

Традиции Дня святого Георгия Победоносца

6 Мая все православные посещают церковь и читают благодарственные молитвы.

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле.
Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В этот день у Святого Георгия матери просят благословения для своих сыновей. В особенности это касается тех молодых мужчин, которые находятся на службе в армии, принимают участие в боевых действиях или же живут далеко от родительского дома.

Наши предки в День памяти Георгия Победоносца дарили подарки мужьям, отцам, братьям и дедам. Помимо этого нужно было обязательно помолиться за то, чтобы их век был долгим и радостным.

Народные приметы на День святого Георгия Победоносца

В народе говорили: «Пришел Егорий — и весне не уйти». Егорий — один из вариантов имени Георгий. Этот день считается окончательным вступлением весны в свои права, поэтому холода теперь долго не побеспокоят.

В этот день скотине скармливали последние запасы зимних кормов. Самих же животных уже было принято выводить на пастбища. Считалось, что с этого момента их начнет кормить сама природа.

Пастбище.
Пастбище.
Анна Зайкова

Если утро 6 мая ясное и безветренное, то ранние посевы будут удачными, а урожай — богатый.

В этот день наблюдали за поведением комаров, если они сбиваются в стаи — жди потепления.

Если в реках повышается уровень воды или они сильно разлились — будет много травы на Николин день (22 мая).

В ночь накануне 6 мая вывешивали влажное полотенце. Если утром оно высохнет — урожай огурцов будет богатым.

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