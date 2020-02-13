День святого Валентина: история происхождения праздника 14 февраля

История Дня святого Валентина

История происхождения Дня святого Валентина окружена легендами разной степени достоверности. Согласно самой популярной, День всех влюбленных 14 февраля появился так.

В III веке нашей эры римский император Клавдий II, чтобы мужчины лучше воевали и их не обременяла семья, запретил жениться. А святой Валентин, христианский священник, тайком женил влюбленных.

Далее история якобы развивалась так. Когда о поступке священника стало известно властям, Валентина кинули в тюрьму. Там он познакомился с дочерью тюремщика, влюбился и перед смертью написал записку с признанием. А казнили его якобы 14 февраля 269 года,

Любовь. Михаил Хаустов

Итак, по этой легенде святой Валентин — это христианский святой. Согласно римским мартирологам, на заре христианства за веру умерли трое мучеников с именем Валентин.

Один из них погиб в Карфагене с группой единоверцев. Второй был епископом Интерамны, его казнили во времена гонений на христиан. Третьего мученика, пресвитера Валентина, обезглавили.

С 14 февраля соотносят епископа и пресвитера Валентина.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Информации об этих святых очень мало. Однако в имеющейся нет и намека на любую романтическую составляющую.

Кроме того, в третьем веке просто не было отдельного обряда, который бы фиксировал заключение брака. При этом Римская империя была языческой державой, а христиане — гонимыми официальной властью.

Многие считают, что День святого Валентина 14 февраля — это католический праздник. Нет, это не так. В 1969 году Римско-католическая церковь преобразовала церковный календарь и, в частности, отменила День святого Валентина как общекатолический праздник. Причина заключалась в том, что о святом Валентине очень мало точной информации.