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Жизнь

День святого Валентина: история происхождения праздника 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина altapress.ru исследует самую популярную легенду об истории происхождении праздника.

Кровь. Меч
Кровь. Меч
СС0

История Дня святого Валентина

История происхождения Дня святого Валентина окружена легендами разной степени достоверности. Согласно самой популярной, День всех влюбленных 14 февраля появился так.

В III веке нашей эры римский император Клавдий II, чтобы мужчины лучше воевали и их не обременяла семья, запретил жениться. А святой Валентин, христианский священник, тайком женил влюбленных.

Далее история якобы развивалась так. Когда о поступке священника стало известно властям, Валентина кинули в тюрьму. Там он познакомился с дочерью тюремщика, влюбился и перед смертью написал записку с признанием. А казнили его якобы 14 февраля 269 года,

Любовь.
Любовь.
Михаил Хаустов

Итак, по этой легенде святой Валентин — это христианский святой. Согласно римским мартирологам, на заре христианства за веру умерли трое мучеников с именем Валентин.

Один из них погиб в Карфагене с группой единоверцев. Второй был епископом Интерамны, его казнили во времена гонений на христиан. Третьего мученика, пресвитера Валентина, обезглавили.

С 14 февраля соотносят епископа и пресвитера Валентина.

День святого Валентина, любовь, романтика.
День святого Валентина, любовь, романтика.
СС0

Информации об этих святых очень мало. Однако в имеющейся нет и намека на любую романтическую составляющую.

Кроме того, в третьем веке просто не было отдельного обряда, который бы фиксировал заключение брака. При этом Римская империя была языческой державой, а христиане — гонимыми официальной властью.

Многие считают, что День святого Валентина 14 февраля — это католический праздник. Нет, это не так. В 1969 году Римско-католическая церковь преобразовала церковный календарь и, в частности, отменила День святого Валентина как общекатолический праздник. Причина заключалась в том, что о святом Валентине очень мало точной информации.

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