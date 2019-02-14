День святого Валентина: откуда появился праздник и как поздравить

Откуда взялся День святого Валентина
Точных данных о том, как появился праздник нет.
По наиболее распространенной версии, День святого Валентина имеет многовековую историю. Согласно легенде, в III веке в Римской Империи императора Клавдий II считал браки злом, потому что женатый легионер больше думал о семье, нежели об империи. Поэтому император издал указ, который запрещал легионерам жениться, пишет calend.ru.
Однако священник по имени Валентин не боялся императорского гнева и тайно венчал легионеров с их возлюбленными. Как только император узнал об этом, он приговорил Валентина к казни. По этой легенде, мученик любил дочку тюремщика, и за день казни он написал ей письмо, где признался в любви и подписался «Твой Валентин».
По другой версии, День святого Валентина берет начало с луперкалий (фестивалей эротизма) Древнего Рима. В этот праздник плодородия было принято приносить в жертву животных, а из их шкур изготавливать бичи. После пира молодые люди бежали голыми по городу и ударяли бичами встретившихся женщин. Считалось, что удары помогут им быть плодовитыми и легко родить, пишет wiki. Существует мнение, что в V веке Папа Геласий I попытался запретить луперкалии и вместо языческого ввел христианский праздник. Однако историки с этим не согласны, потому что нет подтверждений.
Можно встретить также легенду о римском патриции Валентине, который был тайным христианином, он обратил в новую веру своих слуг и тайно их обвенчал, пишет epochtimes.ru. За это слуг должны были казнить. Чтобы ободрить обреченных, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Он пришел в темницу и попросил отпустить слуг взамен на его жизни, пишет wiki. Однако и эту версию ставят под сомнение.
С 1969 года в богослужении провели реформу, и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви, потому что об этом мученике нет никаких точных сведений. Однако праздник до сих пор популярен в разных странах мира. В наши дни День святого Валентина носит светский характер, и церкви не имеет отношения.
Что принято делать 14 февраля и зачем дарят валентинки
По современным традициям, 14 февраля влюбленные дарят подарки и признаются друг другу в любви.
В День святого Валентина принято посылать «валентинки» — записки в виде сердец. В них пишут поздравления и приятные пожелания.
По одной версии, это делают в память о письме, который мученик Валентин своей возлюбленной перед казнью. По другой версии, первую «валентинку» создал герцог Орлеанский в 1415 году. Он сидел в темнице и, борясь со скукой, сочинял любовные послания собственной жене, пишет wiki.
Поздравление с Днем святого Валентина
В День святого Валентина
Признаюсь тебе в любви.
Душу отдаю и сердце,
Только ты их береги.
Я с тобою буду рядом,
Защищу от всех невзгод,
Пусть тебя хранит с любовью
Валентин святой весь год.
Желаю любви настоящей и светлой,
Чтоб каждый твой день начинался улыбкой.
Пускай только свечи, и море и лето,
И иней февральский, и кофе и скрипка.
И чтобы твоя голова закружилась,
От ласки, от неги, от пламени страсти.
И чтобы плохое вдруг резко забылось —
Не нужно тащить его в новое счастье.
Без любви — жизнь не малина,
С Днем святого Валентина!
Чувств взаимных всем, кто любит,
Пусть измен и ссор не будет.
Жили чтоб, беды не зная,
Свой союз не разрушая.
Источник поздравлений: pozdravok.ru.