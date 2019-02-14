День святого Валентина: откуда появился праздник и как поздравить

14 февраля отмечают День святого Валентина. В истории возникновения праздника много противоречий и неточностей. Рассказываем, откуда появился День святого Валентина, что в этот день принято делать и как поздравить близких.

Откуда взялся День святого Валентина

Точных данных о том, как появился праздник нет.

По наиболее распространенной версии, День святого Валентина имеет многовековую историю. Согласно легенде, в III веке в Римской Империи императора Клавдий II считал браки злом, потому что женатый легионер больше думал о семье, нежели об империи. Поэтому император издал указ, который запрещал легионерам жениться, пишет calend.ru.

Однако священник по имени Валентин не боялся императорского гнева и тайно венчал легионеров с их возлюбленными. Как только император узнал об этом, он приговорил Валентина к казни. По этой легенде, мученик любил дочку тюремщика, и за день казни он написал ей письмо, где признался в любви и подписался «Твой Валентин».

По другой версии, День святого Валентина берет начало с луперкалий (фестивалей эротизма) Древнего Рима. В этот праздник плодородия было принято приносить в жертву животных, а из их шкур изготавливать бичи. После пира молодые люди бежали голыми по городу и ударяли бичами встретившихся женщин. Считалось, что удары помогут им быть плодовитыми и легко родить, пишет wiki. Существует мнение, что в V веке Папа Геласий I попытался запретить луперкалии и вместо языческого ввел христианский праздник. Однако историки с этим не согласны, потому что нет подтверждений.

Можно встретить также легенду о римском патриции Валентине, который был тайным христианином, он обратил в новую веру своих слуг и тайно их обвенчал, пишет epochtimes.ru. За это слуг должны были казнить. Чтобы ободрить обреченных, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Он пришел в темницу и попросил отпустить слуг взамен на его жизни, пишет wiki. Однако и эту версию ставят под сомнение.

С 1969 года в богослужении провели реформу, и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви, потому что об этом мученике нет никаких точных сведений. Однако праздник до сих пор популярен в разных странах мира. В наши дни День святого Валентина носит светский характер, и церкви не имеет отношения.

День святого Валентина. СС0

Что принято делать 14 февраля и зачем дарят валентинки

По современным традициям, 14 февраля влюбленные дарят подарки и признаются друг другу в любви.

В День святого Валентина принято посылать «валентинки» — записки в виде сердец. В них пишут поздравления и приятные пожелания.

По одной версии, это делают в память о письме, который мученик Валентин своей возлюбленной перед казнью. По другой версии, первую «валентинку» создал герцог Орлеанский в 1415 году. Он сидел в темнице и, борясь со скукой, сочинял любовные послания собственной жене, пишет wiki.

Поздравление с Днем святого Валентина

В День святого Валентина

Признаюсь тебе в любви.

Душу отдаю и сердце,

Только ты их береги.



Я с тобою буду рядом,

Защищу от всех невзгод,

Пусть тебя хранит с любовью

Валентин святой весь год. Желаю любви настоящей и светлой,

Чтоб каждый твой день начинался улыбкой.

Пускай только свечи, и море и лето,

И иней февральский, и кофе и скрипка.



И чтобы твоя голова закружилась,

От ласки, от неги, от пламени страсти.

И чтобы плохое вдруг резко забылось —

Не нужно тащить его в новое счастье. Без любви — жизнь не малина,

С Днем святого Валентина!

Чувств взаимных всем, кто любит,

Пусть измен и ссор не будет.

Жили чтоб, беды не зная,

Свой союз не разрушая.

Источник поздравлений: pozdravok.ru.