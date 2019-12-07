День святой Екатерины 2019: что нельзя делать в праздник

День святой Екатерины — православный праздник 7 декабря. В этот день верующие чтят память святой великомученицы Екатерины. По преданию, она была знатной, умной, прекрасной и смелой, а после мученической смерти ее тело унесли ангелы. Рассказываем, что известно о жизни мученицы и что нельзя делать в день святой Екатерины 2019.

Кто такая святая Екатерина

Житие святой Екатерины веками переписывалось и обрастало деталями. Его писали на основе древних сочинений, в которых хронология и исторические реалии могут быть противоречивыми или размытыми. Поэтому ученые не считают их достоверными источниками, уточняет pravmir.ru. О жизни святой известно совсем мало.

Согласно церковному преданию, святая Екатерина приняла мученическую смерть между 305 и 312 годами. В тот момент ей было 18 лет. После принятия христианства она не боялась исповедовать свои убеждения, своей искренностью и непоколебимостью обратила в веру еще множество людей. Имя «Екатерина» дословно означает «всегда чистая».

По легенде, когда святой Екатерине отсекли голову, из раны вместо крови вытекло молоко. А ее тело ангелы отнесли на вершину высокой горы Синая. Через несколько веков мощи святой Екатерины нашли монахи и перенесли их в обитель.

Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать в день святой Екатерины 2019

Идет Рождественский пост. В этот период постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам, пишет pravmir.ru. День святой Екатерины в 2019 году выпадает на субботу, поэтому в праздник можно есть рыбу.

Других особенных церковных запретов, связанных с празднованием дня святой Екатерины, нет.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники категорически запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. В церкви считается, что этот день желательно посвятить Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.