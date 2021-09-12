12 сентября 12°C
﻿
Жизнь

День танкиста-2021. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

«По полю танки грохотали!» 12 сентября в России отмечают День танкиста. Самые теплые поздравления защитникам Родины в прозе, стихах и смс — на altapress.ru.

Танк.
Танк.
mil.ru

Поздравления с Днем танкиста в прозе

С Днем танкиста поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб счастье рекой лилось,
И все желанное сбылось.

Бесконечной вам любви,
Чтобы были дни светлы.
Радость дарит каждый день,
Прочь уходит лень.

С Днем танкиста поздравляю
И желаю всей душой,
Чтоб любовь лилась без края,
Был ты вечно молодой.

Чтобы счастье вольной птицей
Всюду мчалось за тобой.
Все хорошее случится,
Просто верь и будь собой!

С Днем танкиста поздравляю,
Счастья воинам желаю!
Пусть не будет бед и лиха,
Во всем мире будет тихо.

Всем здоровья и успехов,
В этот день побольше смеха,
Силы, смелости, задора,
Вы — страны большой опора!

Танк Т-62 в Славгороде.
Танк Т-62 в Славгороде.
В. Бекк, slavgorod.ru

Поздравления с Днем танкиста в стихах

С Днем танкиста! Пусть жизнь будет защищенной от неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка. Желаю никогда не встречать на своем пути трудности и неприятности, чтобы все решения были правильными, а выбранный путь всегда вел к счастью.

Поздравляю от всей души с Днем танкиста. Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Пусть в жизни будет много побед, плодотворных дней и потрясающих вечеров отдыха.

Серьезные наши танкисты, поздравляем вас с Днем танкиста! Желаем вам по жизни ясной видимости, широкого пространства и выбора, высокого карьерного роста и всегда оставаться в приоритете!

Танк очистили от снега.
Танк очистили от снега.
barnaul.org

Поздравления с Днем танкиста в смс

Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И, конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!

Говорят, что в танке глухо,
Только я не верю слухам,
Знаю — лучше нет танкистов,
Всех таких душою чистых,
Смелых, бравых и отважных,
День у них сегодня важный.
Служит кто, иль на гражданке —
Поздравляю всех, кто в танке!

Крепко поцелую
Милого танкиста.
Так тебя люблю я,
Мой герой плечистый.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость