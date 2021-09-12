День танкиста-2021. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

Ты танкист, а это значит,

Что пойдешь ты напролом!

Пожелать хочу удачи

И успешным быть во всем,

Духа только боевого,

Сил, здоровья и любви,

И, конечно, счастья много,

Так, как хочется, живи!

Говорят, что в танке глухо,

Только я не верю слухам,

Знаю — лучше нет танкистов,

Всех таких душою чистых,

Смелых, бравых и отважных,

День у них сегодня важный.

Служит кто, иль на гражданке —

Поздравляю всех, кто в танке!