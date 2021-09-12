День танкиста-2021. Мужественные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем танкиста в прозе
С Днем танкиста поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб счастье рекой лилось,
И все желанное сбылось.
Бесконечной вам любви,
Чтобы были дни светлы.
Радость дарит каждый день,
Прочь уходит лень.
С Днем танкиста поздравляю
И желаю всей душой,
Чтоб любовь лилась без края,
Был ты вечно молодой.
Чтобы счастье вольной птицей
Всюду мчалось за тобой.
Все хорошее случится,
Просто верь и будь собой!
С Днем танкиста поздравляю,
Счастья воинам желаю!
Пусть не будет бед и лиха,
Во всем мире будет тихо.
Всем здоровья и успехов,
В этот день побольше смеха,
Силы, смелости, задора,
Вы — страны большой опора!
Поздравления с Днем танкиста в стихах
С Днем танкиста! Пусть жизнь будет защищенной от неудач, бед, неприятностей и невзгод, словно броня танка. Желаю никогда не встречать на своем пути трудности и неприятности, чтобы все решения были правильными, а выбранный путь всегда вел к счастью.
Поздравляю от всей души с Днем танкиста. Желаю моральных сил и крепкого физического здоровья, удачи и высоких успехов, благополучия и отсутствия жизненных промахов. Пусть в жизни будет много побед, плодотворных дней и потрясающих вечеров отдыха.
Серьезные наши танкисты, поздравляем вас с Днем танкиста! Желаем вам по жизни ясной видимости, широкого пространства и выбора, высокого карьерного роста и всегда оставаться в приоритете!
Поздравления с Днем танкиста в смс
Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И, конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
Говорят, что в танке глухо,
Только я не верю слухам,
Знаю — лучше нет танкистов,
Всех таких душою чистых,
Смелых, бравых и отважных,
День у них сегодня важный.
Служит кто, иль на гражданке —
Поздравляю всех, кто в танке!
Крепко поцелую
Милого танкиста.
Так тебя люблю я,
Мой герой плечистый.