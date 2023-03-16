День цветных карандашей и День спонтанности. 5 необычных праздников, которые отмечают 16 марта

1. День цветных карандашей.

Карандаши придумали еще в древнем мире.

Цветные карандаши все знают с детства. А некоторые так поднаторели в рисунках ими, что стали настоящими мастерами, а их работы не отличить от фотографий. Этот предмет заслуживает персонального праздника, который повсеместно отмечается ежегодно.

Смартфон. Фото предоставлено ООО «Т2 Мобайл».

2. День спонтанности.

Этот день хорош для спонтанных поступков. Приобрести что-нибудь не очевидное, или сесть на трамвай не в ту сторону, чтобы просто прокатиться, или купить мороженое с самым необычным вкусом.

В этот день настоятельно рекомендуется побаловать в себе ребенка, потому что только детки искренне и с восторгом воспринимают, что бы то ни было.

3. День без селфи.

Сейчас, наверное, уже не осталось людей, которые бы ни разу в жизни не делали селфи.

Все потому что теперь фотографировать самого себя стало намного проще и удобнее. Палки для селфи и телефоны с многофункциональными камерами делают слишком удобными селфи.

И не нужно просить прохожих о том, чтобы они щелкнули вас на фоне достопримечательностей.

Попади на презентацию журнала «Я Покупаю. Дети». pixabay.com

4. День туши для ресниц.

В 1917 году в этот день выпустили первую тушь для ресниц «Мэйбеллин».

Терри Уильямс изобрел косметическое средство для своей сестры по имени Мэйбл, откуда и появилось название.

5. День абсолютно невероятных детей.

Организация Absolutely Incredible Kid Day основанная в 1910 году как Camp Fire Girls, поставила перед собой задачу «направлять молодых людей на путь к самопознанию».

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