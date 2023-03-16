День цветных карандашей и День спонтанности. 5 необычных праздников, которые отмечают 16 марта

1. День цветных карандашей.
Карандаши придумали еще в древнем мире.
Цветные карандаши все знают с детства. А некоторые так поднаторели в рисунках ими, что стали настоящими мастерами, а их работы не отличить от фотографий. Этот предмет заслуживает персонального праздника, который повсеместно отмечается ежегодно.
2. День спонтанности.
Этот день хорош для спонтанных поступков. Приобрести что-нибудь не очевидное, или сесть на трамвай не в ту сторону, чтобы просто прокатиться, или купить мороженое с самым необычным вкусом.
В этот день настоятельно рекомендуется побаловать в себе ребенка, потому что только детки искренне и с восторгом воспринимают, что бы то ни было.
3. День без селфи.
Сейчас, наверное, уже не осталось людей, которые бы ни разу в жизни не делали селфи.
Все потому что теперь фотографировать самого себя стало намного проще и удобнее. Палки для селфи и телефоны с многофункциональными камерами делают слишком удобными селфи.
И не нужно просить прохожих о том, чтобы они щелкнули вас на фоне достопримечательностей.
4. День туши для ресниц.
В 1917 году в этот день выпустили первую тушь для ресниц «Мэйбеллин».
Терри Уильямс изобрел косметическое средство для своей сестры по имени Мэйбл, откуда и появилось название.
5. День абсолютно невероятных детей.
Организация Absolutely Incredible Kid Day основанная в 1910 году как Camp Fire Girls, поставила перед собой задачу «направлять молодых людей на путь к самопознанию».