Поздравляю с Днём архивов и пожелать в это день хочу, чтобы всякая важная информация хранилась верно и надёжно, чтобы каждый архив помогал сохранить высокий статус страны, чтобы любое дело и любая история были сподвижниками становления толерантного и патриотичного общества государства.

Поздравляю с Днём архивов и хочу пожелать, чтобы ни дни, ни месяцы, ни годы не смогли воспрепятствовать сохранности важной информации, чтобы в архивах всегда был полный порядок, чтобы в работе с ними соблюдался режим безопасности и ответственности, чтобы архивы всегда оставались верными друзьями и помощниками человечества.