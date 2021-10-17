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Жизнь

День участкового терапевта. Поздравления врачам в прозе, стихах и смс

День участкового терапевта празднуют в России 17 октября. Сегодня добрые слова предназначены тем, кто вылечит любой недуг, и всегда придет на помощь. Для врачей, которые всегда «на посту», altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Поздравления с Днем участкового терапевта в прозе

Ты не просто доктор, а наш семейный участковый терапевт. Ты всегда поможешь, поддержишь советом нас всех! Ты помогаешь всем больным, правильно назначаешь лечение, ты отзывчивый к чужой беде и это главное твое умение! Пожелаем здоровья, пусть всегда везет! С праздником!

Участковый терапевт — больше чем просто врач. Он знает все наши болезни и лечит нас уже долго! Вы антибиотики выпишете или поможете добрым советом.
Это лучшее, что может быть вложено в полное выздоровление! Поздравляю!

Участковые терапевты, вы просто настоящие волшебники. На ноги после температуры и ангины ставите на раз, кудесники! Благодарность от пациентов сегодня от души принимайте. И радость нашу и счастье другим скорее возвращайте!

Источник

Доктор. Медицина
Доктор. Медицина
СС0

Поздравления с Днем участкового терапевта в стихах

Терапевт — специалист,
Скажем так, многостаночник.
Голова, что ль, заболит,
Камни в почках иль песочек,

К терапевту ты пойдешь,
Скажешь: «Доктор, нет уж мочи»,
Он в ответ тебе — рецепт
И диагноз суперточный.

Терапевт — основа клиники любой.
Поздравляем вас мы дружно,
И желаем от профессии своей
Получить все, что для классной жизни нужно.

Нервотрепку заменить на позитив,
Пусть начальство силы к этому приложит,
Пациенты пусть не требуют порой
Сделать то, что и в природе невозможно.

Вам желаем пациентов,
Не вносящих смуту в мозг,
Гранд-зарплаты, что позволит
Статус подтвердить и лоск.

Чтоб начальство не грузило
Вас бумажной маетой,
И, как доктор, белый ангел
Вел по жизни за собой.

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Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Поздравления с Днем участкового терапевта в смс

Если что-то заболело,
Или плохо стало нам,
Мы всегда идем сначала
В кабинет знакомый к вам,
Уделите вы вниманье
Пациентам ведь всегда,
Терапевт вы самый лучший,
Опыт ваш прошел года!

Помочь больным — конечно,
Всех излечить — легко!
Не действуешь поспешно,
Все знаешь, как никто.

Ты — терапевт прекрасный,
Народом всем любим.
Веселья в праздник
Мы пожелать тебе хотим!

Если что-то вдруг заныло,
Закололо, заболело,
Терапевт диагноз скажет,
Вылечит он нас умело,
Этого врача сегодня
С праздником мы поздравляем,
Будет он пускай счастливым,
Горя, бед пускай не знает!

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