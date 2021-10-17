День участкового терапевта. Поздравления врачам в прозе, стихах и смс

Ты не просто доктор, а наш семейный участковый терапевт. Ты всегда поможешь, поддержишь советом нас всех! Ты помогаешь всем больным, правильно назначаешь лечение, ты отзывчивый к чужой беде и это главное твое умение! Пожелаем здоровья, пусть всегда везет! С праздником!

Участковый терапевт — больше чем просто врач. Он знает все наши болезни и лечит нас уже долго! Вы антибиотики выпишете или поможете добрым советом.

Это лучшее, что может быть вложено в полное выздоровление! Поздравляю!