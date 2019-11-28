День варенья «Пионера»

Чем же мы будем развлекать наших гостей? Праздничная шоу-программа не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей: мы погрузим весь 4 этаж ТРЦ в атмосферу безудержного веселья. Будем слушать и петь любимые песни и танцевать вместе со студией танца «Лариса». Настоящее шоу красоты с профессиональными дефиле и показом модных коллекций подарит нам модельное агентство «Стиль». А ещё побалуемся плюшками и другими именинными угощениями. Ну и какие же плюшки без самого настоящего Карлсона и его друга Малыша! Вместе с известными героями мы будем играть и участвовать в интересных конкурсах для всей семьи.
На день рождения принято дарить подарки, и, конечно же, мы дарим их… вам! Много, очень много призов и подарков в честь нашего дня рождения. А чтобы всё это веселье запечатлеть, на празднике будет работать фотограф и ловить ваши улыбки и эмоции.
Ждём всех на наши именины, отпразднуем день рождения любимого ТРЦ «Пионер» вместе!
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в