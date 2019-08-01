День ВДВ в Барнауле: программа

2 августа — в День воздушно-десантных войск — в Барнауле подготовили праздничную программу. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть горожанам.

Праздник начнется в 10:00 на площади Ветеранов с торжественного митинга. Отряд спецназначения военной разведки и спортсмены-парашютисты алтайского отделения ДОСААФ России представят показательные выступления. В память о погибших дадут залп из оружия почетного караула, возложат цветы.

После митинга будет праздничное шествие участников и гостей. Оно продлится с 11:00 до 11:40, барнаульцы пройдут по маршруту: площадь Ветеранов — пр. Ленина — ул. Молодежная — пр. Социалистический — Мемориал Славы (пл. Победы), сообщает на сайт мэрии.

После возложения цветов горожане поедут на Власихинское кладбище, где состоится поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на «Аллеи Памяти»

Завершится День ВДВ в Барнауле концертно-спортивной программой на пляже «Водный мир» по адресу Правобережный тракт, 39.

В 2019 году праздничные события посвящены 89-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России.