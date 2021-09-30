День Веры, Надежды и Любови. Почему 30 сентября нельзя венчаться

День Веры, Надежды и Любови отмечают 30 сентября. Сегодня неисполнение некоторых запретов может привести к неисправимым горестям.

Кто такие Вера , Надежда и Любовь?

Вера, Надежда и Любовь — несовершеннолетние сестры, которые отказались отречься от веры, несмотря на жизненные угрозы. Император Адриан приказал замучить девушек, и, в результате, они скончались — прямо на глазах у матери Софии. Та через несколько дней умерла от горя на могиле любимых дочерей.

Что можно делать на День Веры , Надежды и Любови?

По православным канонам, 30 числа следует молиться великомученицам и просить их о благополучии, даровании ребенка и других благостях.

Предки в праздник пекли караваи: считалось, что так в семью обязательно вернется гармония. Съесть свежий хлеб из печи — древний способ избавления от грехов, который, согласно поверью, дает наибольший эффект в сочетании с молитвой.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Что запрещено 30 сентября?

Сегодня нельзя:

Утруждаться , делать уборку и заниматься огородом;

делать уборку и заниматься огородом; Ссориться. В противном случае взаимопонимание может надолго покинуть вас и ваших близких;

Устраивать пышные торжества;

Венчаться. Иначе любовь рискует оказаться на грани разрыва.

Народные приметы дня

Еж , ежик. CC0