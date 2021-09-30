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Жизнь

День Веры, Надежды и Любови. Почему 30 сентября нельзя венчаться

День Веры, Надежды и Любови отмечают 30 сентября. Сегодня неисполнение некоторых запретов может привести к неисправимым горестям.

Церковь.
Церковь.
СС0

Кто такие Вера, Надежда и Любовь?

Вера, Надежда и Любовь — несовершеннолетние сестры, которые отказались отречься от веры, несмотря на жизненные угрозы. Император Адриан приказал замучить девушек, и, в результате, они скончались — прямо на глазах у матери Софии. Та через несколько дней умерла от горя на могиле любимых дочерей.

Что можно делать на День Веры, Надежды и Любови?

По православным канонам, 30 числа следует молиться великомученицам и просить их о благополучии, даровании ребенка и других благостях.

Предки в праздник пекли караваи: считалось, что так в семью обязательно вернется гармония. Съесть свежий хлеб из печи — древний способ избавления от грехов, который, согласно поверью, дает наибольший эффект в сочетании с молитвой.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Что запрещено 30 сентября?

Сегодня нельзя:

  • Утруждаться, делать уборку и заниматься огородом;
  • Ссориться. В противном случае взаимопонимание может надолго покинуть вас и ваших близких;
  • Устраивать пышные торжества;
  • Венчаться. Иначе любовь рискует оказаться на грани разрыва.

Народные приметы дня

Еж, ежик.
Еж, ежик.
CC0
  • Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна;
  • На Веру, Надежду и Любовь сватаются, а на Покров свадьбу играют;
  • Если гнездо ежа построено в середине леса — зима будет лютой;
  • Если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней.
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