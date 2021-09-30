День Веры, Надежды и Любови. Почему 30 сентября нельзя венчаться

Кто такие Вера, Надежда и Любовь?
Вера, Надежда и Любовь — несовершеннолетние сестры, которые отказались отречься от веры, несмотря на жизненные угрозы. Император Адриан приказал замучить девушек, и, в результате, они скончались — прямо на глазах у матери Софии. Та через несколько дней умерла от горя на могиле любимых дочерей.
Что можно делать на День Веры, Надежды и Любови?
По православным канонам, 30 числа следует молиться великомученицам и просить их о благополучии, даровании ребенка и других благостях.
Предки в праздник пекли караваи: считалось, что так в семью обязательно вернется гармония. Съесть свежий хлеб из печи — древний способ избавления от грехов, который, согласно поверью, дает наибольший эффект в сочетании с молитвой.
Что запрещено 30 сентября?
Сегодня нельзя:
- Утруждаться, делать уборку и заниматься огородом;
- Ссориться. В противном случае взаимопонимание может надолго покинуть вас и ваших близких;
- Устраивать пышные торжества;
- Венчаться. Иначе любовь рискует оказаться на грани разрыва.
Народные приметы дня
- Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна;
- На Веру, Надежду и Любовь сватаются, а на Покров свадьбу играют;
- Если гнездо ежа построено в середине леса — зима будет лютой;
- Если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней.