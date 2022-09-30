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Жизнь

День Веры, Надежды и Любви. Приметы и традиции 30 сентября

30 сентября православные отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси же праздник прозвали Вселенскими бабьими именинами. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Девушка. Славянка. Венок
Девушка. Славянка. Венок
ССО

Традиции 30 сентября

В этот день молятся святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии о счастье и мире в семье, здоровье для своих детей. Также для исцеления от бесплодия.

Считалось, что нужно искренне поплакать о тяжелой судьбе мучениц. Тогда все беды и невзгоды обойдут родных и близких стороной.

Молодые девушки просили святых о встрече с суженым и скорой свадьбе.

Также в этот день устраивали веселые гуляния в честь Вселенских бабьих именин. Гуляли до самого утра и прославляли женские добродетели — веру, надежду и любовь.

Что нельзя делать 30 сентября

  • Женщинам нельзя в этот день работать. Все обязанности должен взять мужчина.
  • Запрещено обижать женщин — ругать, отчитывать и особенно поднимать руку.
  • Женщинам тоже не стоит ругаться с близкими, а то может произойти разлад в семье.
  • Плохой день для свидания, признания в любви, сватовства.

Приметы 30 сентября

  • На улице сильный ливень, значит, зима будет холодной.
  • Если небо заволокло тучами, то зима, наоборот, будет теплой.
  • Белки скинули пушок — близится зима.
  • Журавли летят на юг — на Покров будет очень холодно.
  • Погода теплая и ясна — к приближающимся холодам.
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