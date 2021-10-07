День вежливых людей-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем вежливых людей в прозе
Пусть люди чаще творят добрые дела, и пусть плывет по планете прекрасное «спасибо» для всех добрых людей. Желаю встречать на жизненном пути хороших людей, чьи сердца наполнены любовью!
В чем секрет хороших взаимоотношений с людьми? В умении слушать и принимать другое мнение, идти на компромисс, принимать решения не для себя одного… И, конечно, в вежливости. С праздником!
Сегодня вежливость охватывает всю планету, переливается гранями чувств на всех языках… Подумать только, как порой это важно в нашей жизни! С Днем вежливых людей!
Поздравления с Днем вежливых людей в стихах
Поздравленья тебе шлю
С Днем вежливых людей!
Вежливость пусть будет
Даже в жизни интимной!
На работе пускай будет
И на отдыхе с друзьями.
Но в отношеньях чтоб было
Бурное цунами!
Чтобы словом никаким
Не нарушить дружбу,
И чтоб не было в любви
Ненастья и стужи!
В День вежливых людей желаю
От друзей «приветов»,
И в компании соблюдать
Приличия этикеты.
Чтобы людям говорить
С тобой было приятно,
И тебе чтоб не бывало
С ними никогда отвратно.
И пускай на ваших лицах
Улыбка светится звездою.
Вызывается она
Вежливостью простою!
Пусть вежливость с тобой живет,
Сплошной стеною окружает,
Пусть слово злое не пройдет
И в доброте бесследно тает.
Ты вместо крика улыбайся,
Вежливость всем прививай,
Искоренить хамство пытайся,
Добра чтоб было через край.
Поздравления с Днем вежливых людей в смс
Посылают пусть тебя
Только в мир, где правит счастье.
Желаю слышать те слова,
Которые сметут ненастья.
С Днем вежливых людей поздравляю!
Я желаю перспектив,
Устранить весь негатив,
Позитивно жить на свете
И обнять скорей планету.
Я доброты тебе желаю,
С Днем вежливых людей поздравляю!
В День вежливых людей
Желаю я тактичности,
Чтоб тобою уважались
Всех людей личности!