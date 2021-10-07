День вежливых людей-2021. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравленья тебе шлю

С Днем вежливых людей!

Вежливость пусть будет

Даже в жизни интимной!

На работе пускай будет

И на отдыхе с друзьями.

Но в отношеньях чтоб было

Бурное цунами!

Чтобы словом никаким

Не нарушить дружбу,

И чтоб не было в любви

Ненастья и стужи!

В День вежливых людей желаю

От друзей «приветов»,

И в компании соблюдать

Приличия этикеты.

Чтобы людям говорить

С тобой было приятно,

И тебе чтоб не бывало

С ними никогда отвратно.

И пускай на ваших лицах

Улыбка светится звездою.

Вызывается она

Вежливостью простою!