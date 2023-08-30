День вина «Каберне Совиньон» и другие необычные праздники 30 августа

День рождения электрического пылесоса, День доставленных посылок и другие необычные праздники, которые отмечают в мире 30 августа.

Праздник Зубровки

В конце лета, 30 августа отмечается праздник алкогольного напитка под названием Зубровка. Ароматная и горькая травянистая настойка пользуется популярностью среди жителей Польши, Украины, России и Беларуси. Свое название напиток получил в честь травы Зубровка душистая, которая является любимой пищей зубров, обитающих в Беловежской пуще.

Пылесос. Уборка. СС0

День рождения электрического пылесоса

30 августа 1901 года Хьюберт Бут запатентовал чистящую машину, которая путем всасывания могла устранять пыль и грязь с различных поверхностей.

Посылка. CC0.

День доставленных посылок

Сегодня работники почты во всем мире отмечают День доставленных посылок. Цель этого праздника – напомнить людям о важности потовых отправлений и работы сотрудников почтовых служб, благодаря которым мы вовремя получаем свои посылки и письма.

60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане (то, что теперь в ресторанах называется бизнес-ланч). hitrostigizni.ru

День рождения компакт-кассеты

Свой день рождения 30 августа празднует компакт-кассета. Этот носитель информации является легендарным для многих поколений людей. Праздник учрежден в память о презентации первой компакт-кассеты на международной выставке бытовой электроники в Берлине, в 1963 году.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Памятная дата была установлена в 2010 году Генассамблеей ООН. Она призвана рассказать людям о том, что насильственные исчезновения людей в наши дни превратились в глобальную проблему, которая не ограничивается каким-то конкретным регионом, а затрагивает абсолютно все страны мира.

Международный день вина «Каберне Совиньон»

Согласно официальной версии этот праздник был придуман в долине Напа, чтобы освободить винные склады для новой партии вина.