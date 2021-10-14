14 октября 2°C
﻿
Жизнь

Именины Винни Пуха. Кто из знаменитостей родился в один день с «книжным» медведем

  1. Тимур Родригез
  2. Ирена Понарошку
  3. Валентин Юдашкин
  4. Татьяна Голикова
  5. Анна-Мария Ефремова
  6. Ксения Лаврова-Глинка

14 октября впервые вышла в свет книга Алана Милна «Винни Пух». Altapress.ru узнал, кто из звезд родился в один день с известным персонажем. Как говорил сам Пух, «Поздравляю <…>, желаю счастья в личной жизни!»

1
Тимур Родригез

14 октября 1979 года родился Тимур Родригез — шоумен, телеведущий и актер.

Родригез участвовал в проектах «КВН», «Ледниковый период», «Comedy Club» и «Один в один».

Свой звездный путь он начал с участия в конкурсе «Стань VJ MTV», в котором одержал победу. Впоследствии Тимур стал ведущим музыкального канала, диджеем радиостанции «Хит FM» и ее официальным голосом.

2
Ирена Понарошку

Понарошку, тоже родившаяся 14 числа, — ведущая, журналист, бывший виджей телеканала «MTV Россия», колумнист журнала «Vogue». Кроме того, она ведет рубрику в шоу «Вечерний Ургант», в которой рассказывает о красоте.

Ирена — вегетарианка. У нее двое детей: Серафим и Теодор.

3
Валентин Юдашкин

Кутюрье Юдашкин появился на свет в 1963-м. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум, получил дипломы по двум специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Первую коллекцию из 150 моделей Валентин представил в Париже в 1991 году.

Он создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте, одевал мужскую и женскую футбольные сборные, разрабатывал форму для военнослужащих РФ.

4
Татьяна Голикова

Актриса балета Татьяна Голикова — тезка зампреда правительства РФ. В 1965 году она окончила Московское хореографическое училище, после чего ее сразу приняли в труппу Большого театре. Позже женщина стала в нем педагогом.

Голикова награждена званиями заслуженной и народной артистки РСФСР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Скончалась она в 2012 году. Ей было 66 лет.

5
Анна-Мария Ефремова

Родители Анны-Марии — актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина. Их брак не был крепким и продержался недолго.

После развода Качалина часто увозила девочку на Гоа. Сначала отец отпускал ребенка, но позже настоял на возвращении Анны-Марии в Москву. Там она посещала английскую школу.

В интересы младшей Ефремовой входят тяжелый рок и игра на гитаре. В 2020 году девушка заявила, что страдает от психических и наркологических проблем.

6
Ксения Лаврова-Глинка

Шестерку рожденных 14 октября замыкает Ксения Лаврова-Глинка. Актриса известна по сериалам «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой наживы», «Закрытая школа», «Склифосовский», криминальной саге «Однажды в Ростове».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка
Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость