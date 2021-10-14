Именины Винни Пуха. Кто из знаменитостей родился в один день с «книжным» медведем

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Ирена Понарошку

Понарошку, тоже родившаяся 14 числа, — ведущая, журналист, бывший виджей телеканала «MTV Россия», колумнист журнала «Vogue». Кроме того, она ведет рубрику в шоу «Вечерний Ургант», в которой рассказывает о красоте.

Ирена — вегетарианка. У нее двое детей: Серафим и Теодор.