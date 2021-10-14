Именины Винни Пуха. Кто из знаменитостей родился в один день с «книжным» медведем

14 октября 1979 года родился Тимур Родригез — шоумен, телеведущий и актер.
Родригез участвовал в проектах «КВН», «Ледниковый период», «Comedy Club» и «Один в один».
Свой звездный путь он начал с участия в конкурсе «Стань VJ MTV», в котором одержал победу. Впоследствии Тимур стал ведущим музыкального канала, диджеем радиостанции «Хит FM» и ее официальным голосом.
Понарошку, тоже родившаяся 14 числа, — ведущая, журналист, бывший виджей телеканала «MTV Россия», колумнист журнала «Vogue». Кроме того, она ведет рубрику в шоу «Вечерний Ургант», в которой рассказывает о красоте.
Ирена — вегетарианка. У нее двое детей: Серафим и Теодор.
Кутюрье Юдашкин появился на свет в 1963-м. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум, получил дипломы по двум специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».
Первую коллекцию из 150 моделей Валентин представил в Париже в 1991 году.
Он создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте, одевал мужскую и женскую футбольные сборные, разрабатывал форму для военнослужащих РФ.
Актриса балета Татьяна Голикова — тезка зампреда правительства РФ. В 1965 году она окончила Московское хореографическое училище, после чего ее сразу приняли в труппу Большого театре. Позже женщина стала в нем педагогом.
Голикова награждена званиями заслуженной и народной артистки РСФСР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Скончалась она в 2012 году. Ей было 66 лет.
Родители Анны-Марии — актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина. Их брак не был крепким и продержался недолго.
После развода Качалина часто увозила девочку на Гоа. Сначала отец отпускал ребенка, но позже настоял на возвращении Анны-Марии в Москву. Там она посещала английскую школу.
В интересы младшей Ефремовой входят тяжелый рок и игра на гитаре. В 2020 году девушка заявила, что страдает от психических и наркологических проблем.
Шестерку рожденных 14 октября замыкает Ксения Лаврова-Глинка. Актриса известна по сериалам «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой наживы», «Закрытая школа», «Склифосовский», криминальной саге «Однажды в Ростове».