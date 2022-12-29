29 декабря
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Жизнь

День виолончелиста — 29 декабря. История музыкального праздника

День виолончелиста — это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечают 29 декабря. Altapress.ru рассказывает историю этого звучного праздника.

Виолончель.
Виолончель.
Открытые источники.

Виолончель — это струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, похожего строения, что скрипка или альт, однако значительно больших размеров. Виолончель держат не в руках, а ставят вертикально.

Датой праздника выбрали день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса. Он стал первым популяризатором виолончели как сольного инструмента и считается одним из лучших виолончелистов всех времен.

До Казальса виолончель использовали «на подпевках». Однако это достаточно звучный инструмент, обладающий широкими выразительными возможностями и богатой техникой исполнения.

Музыка.
Музыка.
Открытые источники.

Также виолончель — неотъемлемый участник симфонического оркестра и струнного ансамбля. Ее присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента.

Виолончель можно услышать в самых известных произведениях — это шесть сюит Баха для виолончели соло, вариации на тему рококо Чайковского, «Лебедь» Сен-Санса, концерты для виолончели Вивальди, Боккерини, Гайдна, Дворжака.

Самые известные сонаты для виолончели и фортепиано написали Бетховен, Мендельсон, Брамс, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев.

Источник.

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