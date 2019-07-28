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Жизнь

День ВМФ в 2019 году: история, традиции и поздравления

День Военно-морского флота в России отмечают в последний выходной июля. В 2019 году День ВМФ — 28 июля. В честь этого события по всей стране проводят парады кораблей. Традиции празднования и поздравления ко Дню Военно-морского флота 2019 — в материале altapress.ru.

Девушки в морской форме.
Девушки в морской форме.
www.instagram.com/militaty_uniform

День Военно-морского флота: история и традиции

Впервые День ВМФ отметили в 1939 году. С идеей учредить такой праздник в Совнарком обратился советский военнослужащий Николай Кузнецов. День Военно-морского флота должен был повысить престиж этого рода войск.

Сначала у Дня ВМФ была фиксированная дата — 24 июля. Но затем праздник перенесли на последний выходной июля, уточняет 5-tv.ru.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
www.kremlin.ru

В день ВМФ в российских портовых городах проходят масштабные учения и парады военно-морской техники. С наибольшим размахом праздник отмечают в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке, Новороссийске, Кронштадте.

Одна из главных традиций Дня ВМФ — поднятие Андреевского флага.

Кроме того, в День Военно-морского флота в портовых городах гремят салюты.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
www.kremlin.ru

День ВМФ в 2019: поздравления в стихах

Флот военный наш морской,
За тобой как за стеной!
Пожелаем процветанья,
В жизни благосостоянья.

Пусть сбываются везде
На земле и на воде
Все заветные мечты.
Счастья, света, доброты!

В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морского флота,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой.

Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!

Чествует страна сегодня,
Тех, кто сердце отдал морю,
Тех, кто смело, бескорыстно
С вод морских хранит Отчизну!
Поздравляем от души,
Дорогие моряки!
И пусть в трудные минуты,
Будет ветер вам попутным.
Пускай светит вам всегда
Путеводная звезда!

Источник — pozdravok.ru

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