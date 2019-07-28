День ВМФ в 2019 году: история, традиции и поздравления

День Военно-морского флота в России отмечают в последний выходной июля. В 2019 году День ВМФ — 28 июля. В честь этого события по всей стране проводят парады кораблей. Традиции празднования и поздравления ко Дню Военно-морского флота 2019 — в материале altapress.ru.

День Военно-морского флота: история и традиции

Впервые День ВМФ отметили в 1939 году. С идеей учредить такой праздник в Совнарком обратился советский военнослужащий Николай Кузнецов. День Военно-морского флота должен был повысить престиж этого рода войск.

Сначала у Дня ВМФ была фиксированная дата — 24 июля. Но затем праздник перенесли на последний выходной июля, уточняет 5-tv.ru.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018. www.kremlin.ru

В день ВМФ в российских портовых городах проходят масштабные учения и парады военно-морской техники. С наибольшим размахом праздник отмечают в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке, Новороссийске, Кронштадте.

Одна из главных традиций Дня ВМФ — поднятие Андреевского флага.

Кроме того, в День Военно-морского флота в портовых городах гремят салюты.

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018. www.kremlin.ru

День ВМФ в 2019: поздравления в стихах

Флот военный наш морской,

За тобой как за стеной!

Пожелаем процветанья,

В жизни благосостоянья. Пусть сбываются везде

На земле и на воде

Все заветные мечты.

Счастья, света, доброты! В этот праздник великий и гордый,

День Военно-морского флота,

Я желаю тебе бить рекорды

И справляться со сложной работой. Всех вершин на пути добиваться,

Быть примером и гордостью близких,

Никогда и ни в чем не сдаваться,

Победить все проблемы и риски! Чествует страна сегодня,

Тех, кто сердце отдал морю,

Тех, кто смело, бескорыстно

С вод морских хранит Отчизну!

Поздравляем от души,

Дорогие моряки!

И пусть в трудные минуты,

Будет ветер вам попутным.

Пускай светит вам всегда

Путеводная звезда!

Источник — pozdravok.ru