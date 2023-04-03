3 апреля
﻿
Жизнь

День Водяного — 3 апреля. Поздравления с самым весенним днем в прозе, стихах и смс

День Водяного — древний славянский праздник, посвященный пробуждению духа воды и всей водной живности после зимней спячки. В этот день реки и озера окончательно освобождаются от ледяных оков. Altapress.ru подготовил поздравления с наступлением настоящего тепла в прозе, стихах и смс.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в прозе

Пусть в этот солнечный апрельский день вместе со льдом растают все проблемы, пусть чистая вода смоет неудачи и плохое настроение! Пусть добрый старичок Водяной помогает на рыбалке, чтобы улов состоял из счастья, ласки и тепла! С Днем Водяного!

Пусть сегодняшний праздник растопит холодные льдины обид и неудач, пусть сердце будет согрето солнечными лучами, и в нем всегда живет весна! Поздравляю с Днем Водяного и желаю, чтобы в Вашей жизни всегда было место для добрых сказок и волшебства!

Поздравляю с Днем Водяного! Пусть воду твоей жизни он не баламутит! Пусть будет все без бурь и штормов. И пускай этот весенний озорной денек принесет тебе богатый улов!

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в стихах

Пришел апрель, все в мире оживляя,
Цветут луга, ожил и старый пень,
С Днем Водяного я вас поздравляю,
Пусть помогать ему не будет лень!
Желаю на реке богатого улова,
И отдыхать спокойно, не спеша,
Чтобы уха всегда была готова,
И свежестью наполнилась душа!

Славяне верили: вода речная
В апреле будит своего Владыку,
С Днем Водяного я вас поздравляю,
Желаю новых сил, весной открытых!
Желаю праздников и ярких будней,
Здоровья, солнца, воздуха, друзей,
Пусть на воде у вас душа помолодеет,
На сердце будет все теплей и веселей!

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Поздравления с Днем Водяного в смс

В бассейнах, океанах и прудах,
На речках, на озерах, на морях
Я безопасности тебе всегда желаю.
С Днем Водяного деда поздравляю!
Пусть ловится рыбешка без забот
И никогда не протекает жизни плот!

Сегодня Водяной зевая,
Стряхнул с себя остатки сна,
И песню рыбкам напевая,
Провозгласил: Пришла весна!
Всё царство водное проснулось,
Вода всесильна в этот час!
Нам солнце с неба улыбнулось,
Энергией наполнив нас!

С Днем водяного! Водопол
Отпразднуем, друзья, с размахом!
Посадим всех родных за стол!
Изгоним все тревоги, страхи!
Пускай приносит радость нам
Воды прекрасная стихия!
Пускай назло любым ветрам
Вода нам дарит эйфорию!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость