День Военно-Морского Флота - 30 июля. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Ты плавал по просторам океана,

Ходил в моря и Родину стерег.

Под парусом сияли честь и слава,

Открыл себе ты тысячи дорог.



Сегодня праздник — День Морского Флота,

Нальешь и выпьешь водки ты стакан.

И не пойдешь сегодня на работу,

Сегодня будешь пить за милых дам.



Сегодня вспомнишь море, океаны,

Простор дорог и тысячи преград.

День ВМФ — в июле праздник главный,

Тебя я с ним поздравить очень рад.

День ВМФ отмечает страна.

Всем морякам, офицерам — ура!

Пусть будет крепким, надежным наш флот,

Он же границ нерушимых оплот.



И День Нептуна сегодня сполна

Пусть же отпразднует наша страна.

Пусть развеваются флаги по ветру,

Всем отмечающим — трижды «ура»!



Счастья, здоровья всем, кто на борту.

Пусть вас встречают родные в порту.

Тихого моря и легкого хода!

В доме, на службе — хорошей погоды!