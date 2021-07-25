День Военно-морского флота: поздравления морякам в стихах, прозе и смс

Покорителям морей, океанов и дождей,

Властелинам всех штурвалов,

Парусов и якорей

Мы желаем только штиля,

И по жизни плыть красиво.

И без компаса чтоб знать,

Где себя пришвартовать.

Жизнь пускай будет уютней

И просторней, чем каюта.

Чтобы ждали у причала

И с улыбкою встречали.

Чтоб шальные залпы пушек

Только в праздники вам слушать.

И салютов в вашу честь

Чтобы вам не перечесть!

День ВМФ — великий праздник.

Его глотками не испить:

И корабли, и флот, и части,

И реют флаги впереди!



День Нептуна — день чести, силы.

И этих качеств не отнять.

Ведь ВМФ — всегда едины,

Хоть невозможно их объять.



Все корабли — по стойке смирно,

Приказ отчалить по борту.

Пусть светел день и честен вымпел,

А дома любят пусть и ждут!