День Военно-морского флота: поздравления морякам в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем Военно-морского флота в стихах
Покорителям морей, океанов и дождей,
Властелинам всех штурвалов,
Парусов и якорей
Мы желаем только штиля,
И по жизни плыть красиво.
И без компаса чтоб знать,
Где себя пришвартовать.
Жизнь пускай будет уютней
И просторней, чем каюта.
Чтобы ждали у причала
И с улыбкою встречали.
Чтоб шальные залпы пушек
Только в праздники вам слушать.
И салютов в вашу честь
Чтобы вам не перечесть!
День ВМФ — великий праздник.
Его глотками не испить:
И корабли, и флот, и части,
И реют флаги впереди!
День Нептуна — день чести, силы.
И этих качеств не отнять.
Ведь ВМФ — всегда едины,
Хоть невозможно их объять.
Все корабли — по стойке смирно,
Приказ отчалить по борту.
Пусть светел день и честен вымпел,
А дома любят пусть и ждут!
День ВМФ отмечает страна,
Всем морякам, офицерам ура!
Пусть будет крепким надежным наш флот,
Он же границ нерушимых оплот.
Иными словами, день Нептуна
Празднует весело наша страна.
Пусть развеваются флаги по ветру,
Всем отмечающим трижды ура!
Счастья, здоровья всем, кто на борту,
Пусть вас встречают родные в порту.
Тихого моря и легкого хода,
В доме, на службе хорошей погоды!
Поздравления с Днем Военно-морского флота в прозе
В День Военно-Морского Флота хочу пожелать красивой, потрясающей жизни, как море. Пусть здоровье крепким всегда остается, пусть счастье будет безграничным, пусть силы наполняют тело и дух каждый день. Желаю удачи и успеха, желаю всегда держать высокую волну уверенности и стабильности в жизни.
От всей души и с искренним почтением поздравляем с Днем Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь. С праздником! Ура!
Сегодня мы поздравляем тех, чьё сердце навсегда подарено морю, тех, кто умеет работать в команде при любых обстоятельствах своенравной морской стихии, тех, кем гордится наша огромная держава — великая Россия! Спасибо вам, ребята, за то, что вы, не щадя себя, своего здоровья и жизни, несёте гордое знамя защитников и сыновей своего Отечества. С Днём Военно-морского флота!
Поздравления с Днем Военно-морского флота в смс
С Днем Военно-Морского Флота
От души вас поздравить охота,
Пожелать вам попутного ветра,
Спокойной погоды, чистого неба,
Дорог безопасных, забот не напрасных,
Пускай вас во всём, везде и всегда
Ведет путеводная ваша звезда!
Честь и слава морякам
В этот летний праздник.
Мира и здоровья вам,
Радости и счастья.
Мы желаем вам всегда,
Покорять глубины,
Пусть уходит вся беда
Вглубь морской пучины!
Флот военный наш морской,
За тобой как за стеной!
Пожелаем процветанья,
В жизни благосостоянья.
Пусть сбываются везде
На земле и на воде
Все заветные мечты.
Счастья, света, доброты!