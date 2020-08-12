День Военно-воздушных сил России 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Сегодня праздник твой прекрасный.

Так разреши же пожелать

Тебе здоровья, мира, счастья,

Успехов в жизни и в делах.



В День ВВС пускай ворвется

Удача птицей в твою жизнь.

Любовь пусть в сердце разольется

Беспечным небом голубым.



Пусть будет плавным и высоким

Любой твой плановый полет.

Живи же счастливо и долго.

Пускай во всём тебе везет.

День ВВС — прекрасный праздник,

День покорителей небес.

То, что для нас верх героизма,

Для вас — обыденный процесс.



Желаем вам летать, как птицы,

Парить красиво над землей.

И без проблем вам приземлиться,

Чтобы пойти к родным домой.



Пускай всё будет на «отлично»,

И боевым пусть будет дух.

И чтоб в сердцах огонь задора

Горел всегда и не потух.