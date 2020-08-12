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Жизнь

День Военно-воздушных сил России 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России. Этот праздник был учрежден в 2006 году указом президента страны. ВВС сегодня осуществляют множество оборонных, разведывательных и стратегических функций, значение которых нельзя переоценить. Altapress.ru сделал подборку поздравлений с днем Военно-воздушных сил России в стихах, прозе и смс.

Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Вячеслав Бушаев, altapress.ru

Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в стихах

Сегодня праздник твой прекрасный.
Так разреши же пожелать
Тебе здоровья, мира, счастья,
Успехов в жизни и в делах.

В День ВВС пускай ворвется
Удача птицей в твою жизнь.
Любовь пусть в сердце разольется
Беспечным небом голубым.

Пусть будет плавным и высоким
Любой твой плановый полет.
Живи же счастливо и долго.
Пускай во всём тебе везет.

День ВВС — прекрасный праздник,
День покорителей небес.
То, что для нас верх героизма,
Для вас — обыденный процесс.

Желаем вам летать, как птицы,
Парить красиво над землей.
И без проблем вам приземлиться,
Чтобы пойти к родным домой.

Пускай всё будет на «отлично»,
И боевым пусть будет дух.
И чтоб в сердцах огонь задора
Горел всегда и не потух.

Наше небо под защитой,
Спит спокойно наш народ,
Потому что ВВС-ник
Службу доблестно несет.

Мы поздравить нынче рады
Всех, кто служит в ВВС.
Счастья чистого, большого
От земли и до небес.

Пусть хорошие моменты
Дарят радость день за днем,
Пусть всегда надежным будет
Мир, в котором мы живем!

100-летие ВВС России в Барнауле.
100-летие ВВС России в Барнауле.
Наталья Сычёва

Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в прозе

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил. Желаю чистого неба и великолепного полёта в каждом дне. Желаю, чтобы сил только прибавилось, чтобы интуиция и смекалка никогда тебя не подводили, чтобы здоровье всегда было в норме, чтобы ни один жизненно важный прибор никогда не подводил! Удачи и побед.

Поздравляю с Днём Военно-воздушных сил и от души желаю, чтобы крепкими силы были не только воздушные, но и твои внутренние. Желаю быть здоровым, крепким, бравым, смелым парнем, в руках которого ключ к успеху, в глазах — огонь страсти, а в сердце — вулкан храбрости и любви.

Военно-воздушные силы — это силы, в подчинении которых одна из сильнейших стихий. Так пускай же потоком ветра из вашей жизненной полосы сдует все ненастья, беды и разочарования. Желаем, чтобы отныне в небеса вас поднимали только крылья любви самых близких вам людей. Каждый день взлетайте на седьмое небо от счастья и наслаждайтесь этим ощущением всю жизнь.

Военно-воздушные силы.
Военно-воздушные силы.
mil.ru

Поздравления с Днем Военно-воздушных сил в смс

Наше небо под защитой
Доблестных воздушных сил,
Мы военных поздравляем,
Тех, кто в ВВС служил!

И в бою, и на ученье
Не страшна им высота,
Мира и любви желаем,
Жизнь их будет пусть проста.

Тех, кто мужественно, смело,
Небо ловко бороздил.
От души я поздравляю,
С Днем Военно-воздушных сил.

Быть здоровыми желаю,
Верно Родине служить.
И в согласии с собою,
Мирно и спокойно жить.

В День ВВС желаю вам
Любви огромной к небесам,
Чтоб улыбались по утрам,
И было все вам по плечам.

В семье уюта и тепла,
Здоровья крепкого всегда.
Счастливых вам и долгих лет,
На всех фронтах больших побед!

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