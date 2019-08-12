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День Военно-воздушных сил 2019: традиции и красивые поздравления

День Военно-воздушных сил в России отмечают 12 августа. Это праздник не только для летчиков, но и других военных специалистов — испытателей, конструкторов, ученых.

Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Авиашоу "Стрижей" в Барнауле.
Вячеслав Бушаев, altapress.ru

День Военно-воздушных сил 2019

Военно-воздушные силы в России входят в состав Воздушно-космических сил РФ, пишет topwar.ru.

Перед военной авиацией стоит много задач. Летчики патрулируют воздушные границы страны, охраняют войска, вооружения и военную технику при перевозке, участвуют в эвакуации пострадавших и ликвидации ЧС. Без участия ВВС не обходятся ни одни крупные российские военные учения.

Военно-воздушные силы подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, уточняет ria.ru. В своем составе они имеют бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию

День ВВС имеет статус памятного дня. Его празднуют 12 августа с 1997 года.

Истребитель. Пилот.
Истребитель. Пилот.
СС0

Поздравления с Днем ВВС

День ВВС — прекрасный праздник,
День покорителей небес.
То, что для нас верх героизма,
Для вас — обыденный процесс.

Желаем вам летать, как птицы,
Парить красиво над землей.
И без проблем вам приземлиться,
Чтобы пойти к родным домой.

Пускай всё будет на «отлично»,
И боевым пусть будет дух.
И чтоб в сердцах огонь задора
Горел всегда и не потух.

Наше небо под защитой,
Спит спокойно наш народ,
Потому что ВВС-ник
Службу доблестно несет.

Мы поздравить нынче рады
Всех, кто служит в ВВС.
Счастья чистого, большого
От земли и до небес.

Пусть хорошие моменты
Дарят радость день за днем,
Пусть всегда надежным будет
Мир, в котором мы живем!

Если супостат суровый,
Бабка-Ёжка на метле
И Горыныч трехголовый
К русской полетят земле —

Самолеты бесшабашно
Взмоют в темноту небес:
Змей-Горыныч нам не страшен,
Если рядом ВВС.

В безопасности отчизна,
Русский город, русский лес
От врагов и катаклизмов,
Если рядом ВВС.

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