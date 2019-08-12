День Военно-воздушных сил 2019: традиции и красивые поздравления

День ВВС — прекрасный праздник,

День покорителей небес.

То, что для нас верх героизма,

Для вас — обыденный процесс.

Желаем вам летать, как птицы,

Парить красиво над землей.

И без проблем вам приземлиться,

Чтобы пойти к родным домой.

Пускай всё будет на «отлично»,

И боевым пусть будет дух.

И чтоб в сердцах огонь задора

Горел всегда и не потух.