День воспитателя-2021. Поучительные поздравления в прозе, стихах и смс

Работы в мире нет трудней —

Воспитывать чужих детей.

И заняты вы целый день:

Учи, играй, раздень, одень.



Шумит, резвится детвора

И слушается не всегда,

Но баловство тут не пройдет —

Найдете к каждому подход.



Вы — воспитатель хоть куда!

Вас очень любит ребятня.

А мы поздравить вас хотим,

За все «спасибо» говорим!

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.



Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!