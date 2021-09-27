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Жизнь

День воспитателя-2021. Поучительные поздравления в прозе, стихах и смс

27 сентября в России отмечают День воспитателя детского сада. Тем, кто бережно работает с малышами и становится для них одним из первых учителей, altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Детский сад. Песочница.
Детский сад. Песочница.
СС0

День дошкольного воспитателя в прозе

Хочется со всей душой поздравить вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой вы работаете, с которой дарите деткам любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, словно лучший друг, всегда идет с вами в ногу.

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так, как мечтается.

Поздравляю с Днем воспитателя всех дошкольных работников! Пусть всегда хватает сил, идей, доброты и терпения на всех озорников, пусть работа полна будет приятных и радостных моментов, пусть в жизни все складывается замечательно и чудесно.

Детский сад. Ребенок.
Детский сад. Ребенок.
СС0

День дошкольного воспитателя в стихах

Работы в мире нет трудней —
Воспитывать чужих детей.
И заняты вы целый день:
Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора
И слушается не всегда,
Но баловство тут не пройдет —
Найдете к каждому подход.

Вы — воспитатель хоть куда!
Вас очень любит ребятня.
А мы поздравить вас хотим,
За все «спасибо» говорим!

Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!

Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.

Сил вам, творчества, терпения,
Не иссякнет пусть любовь,
Чтоб хотелось в детский садик
Приходить вам вновь и вновь!

Игрушечный мишка.
Игрушечный мишка.

День дошкольного воспитателя в смс

За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам «спасибо»,
Сил желаем и улыбок!

Вы главные люди
Для всех дошколят.
Пусть в ваших сердцах
Счастье, радость царят.

Пусть будет здоровье
Отличным всегда,
И к детям любовь
Не пройдет никогда!

Всех работников детсада
Наградить за стойкость надо,
За любовь и доброту,
За души их красоту.

Вам желаем развиваться,
Много, весело смеяться.
На работе иль в семье —
Будьте счастливы везде!

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