День Воздушно-десантных войск 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Вот уж август на дворе,

Наступил День ВДВ.

Голубой берет возьми,

Тост с друзьями подними.



Поздравленья принимай,

Праздник славно отмечай.

Пусть всегда будут с тобой

Дружба, верность и любовь.



Пусть здоровье будет крепким,

А успех не будет редким.

Чтоб запал твой не угас,

Помни: «Кто же, кроме нас?».

С Днем ВДВ, голубые береты!

Мирного неба над головой.

Вы ведь недаром в тельняшки одеты —

Дружите вы с высотой, с синевой.



Удачи желаем в любую минуту,

Не встретились чтобы нигде тупики.

Пусть будут надежны всегда парашюты,

И ласково небо, и стропы крепки.



В вас многое есть: сила, смелость, фигура.

Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.

Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!

Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.