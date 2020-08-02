День Воздушно-десантных войск 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем Воздушно-десантных войск в стихах
Вот уж август на дворе,
Наступил День ВДВ.
Голубой берет возьми,
Тост с друзьями подними.
Поздравленья принимай,
Праздник славно отмечай.
Пусть всегда будут с тобой
Дружба, верность и любовь.
Пусть здоровье будет крепким,
А успех не будет редким.
Чтоб запал твой не угас,
Помни: «Кто же, кроме нас?».
С Днем ВДВ, голубые береты!
Мирного неба над головой.
Вы ведь недаром в тельняшки одеты —
Дружите вы с высотой, с синевой.
Удачи желаем в любую минуту,
Не встретились чтобы нигде тупики.
Пусть будут надежны всегда парашюты,
И ласково небо, и стропы крепки.
В вас многое есть: сила, смелость, фигура.
Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.
Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!
Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.
За честь, за доблесть, за отвагу.
За вас, бойцы! За ВДВ!
Вы смело приняли присягу,
Чтоб победить в любой борьбе.
Пускай вас горе не коснется,
Пускай балует вас судьба.
Пускай всегда вам светит солнце,
Звучат лишь теплые слова.
Береты ваши цвета неба,
В глазах не меркнет яркий свет.
Пусть в раз решатся все проблемы.
Здоровья вам на сотни лет!
Поздравления с Днем Воздушно-десантных войск в прозе
Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть каждый день в жизни будет высоким успешным полетом. Желаю лихо преодолевать любые расстояния и препятствия на пути к своей цели. Желаю вовремя раскрывать парашют своей удачи. Желаю твердо верить в себя, смело приземляться на платформу счастливой любви и верной дружбы.
Поздравляю с Днем ВДВ и желаю, чтобы голубой берет всегда был в почете, чтобы мужество твое не угасало, чтобы твоя сила с каждым днем крепла, чтобы ты всегда мог обеспечить надежную защиту и верную безопасность родным и окружающим, чтобы большое твое сердце безустанно любило, а вольная душа хранила счастье.
Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю никогда не оступаться, в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, упорно идти навстречу своей цели, а если уж и придется падать, то пусть рядом всегда будет поддержка славного товарища, верная любовь и надежный парашют. Удачи, здоровья, силы, мудрости и оптимизма!
Поздравления с Днем Воздушно-десантных войск в смс
Сегодня отмечают праздник
Десантники всех возрастов:
Те, кто служил, и те, кто служит.
И каждый к празднику готов!
Таких мужчин не грех поздравить.
Ну и, конечно, пожелать
Здоровья, счастья, долголетья,
В строю быть, форму не терять.
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
В достойный, гордый праздник
Скажу тебе по случаю:
С Днем ВДВ, десантник.
Желаю только лучшего!
Побольше бы здоровья
И море удовольствия,
Чтоб жизнь была любовью,
Теплом, достатком полною.