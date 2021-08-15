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Жизнь

День Воздушного флота-2021. «Улетные» поздравления в стихах, прозе и смс

15 августа в России отмечают День авиации. Altapress.ru подготовил самые добрые и теплые поздравления в стихах, прозе и смс.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Поздравления с Днем Воздушного флота в стихах

Взвился в воздух самолет,
Ввысь его поднял пилот,
На борту, ну как принцессы,
Ходят чинно стюардессы.
Мы хотим поздравить вас
С вашим праздником сейчас!
Без аварий вам летать
И до звезд рукой достать!

Нас уже совсем не удивляет
В облаках летящий самолет.
А его ведь в небо поднимает
Опытный, обученный пилот.
Без него бы эта чудо-птица
Не смогла, конечно же, взлететь.
Пусть тебе, пилот, легко парится,
Чтоб хотелось от восторга петь!

Сегодня праздник для всех пилотов,
Мы поздравляем с Днем Воздушного флота,
Желаем неба чистого, как море,
Летать над русским, святым полем.
Россия летчиков на подвиг вдохновила,
Всегда, как сыновей родных любила,
И вы её не подводите, господа,
Ведь Мать-Отчизна у всех одна.

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Самолет Boeing 737.
Самолет Boeing 737.
pixabay.com

Поздравления с Днем Воздушного флота в прозе

Поздравляю с Днем Воздушного флота России и от души желаю всегда владеть нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс к успеху, всегда быть на высоте — высоте своего мастерства и мужества.

Поздравляю с Днем Воздушного флота России и желаю гордо летать в облаках больших возможностей и смело приземляться на платформу успеха. Желаю никогда не терять связи с нужными людьми и держать полный контроль над управлением самолёта своей жизни.

С Днем Воздушного флота России поздравляю всех россиян и хочу пожелать быть крепкими, подтянутыми, устойчивыми, воздушными и легкими на подъем!

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В самолете.
В самолете.
CC0

Поздравления с Днем Воздушного флота в смс

Взлетает в небо самолет —
Красивый лайнер серебристый,
Поздравлю я Воздушный флот,
Пусть будет небо ясным, чистым.

И я желаю всем, всем, всем —
И стюардессам, и пилотам,
Не омрачались чтоб ничем
Их все высокие полеты!

Средь неба голубых просторов,
Парит, как птица, самолёт,
С Земли мы слышим гул мотора,
Эй, лётчик, нас возьми в полёт!

Желаем с курса не сбиваться,
Путь — только лучший находить,
Мечтам, желаньям — исполняться,
И в небе мирном лишь парить!

Если громко самолеты
Целый день с утра гудят,
Если выстроились в небе
Ну как будто на парад,
Значит, день пришел серьезный,
День Воздушных сил пришел.
Я поздравлю их скорее,
Пока праздник не прошел!

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