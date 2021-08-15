День Воздушного флота-2021. «Улетные» поздравления в стихах, прозе и смс

Взвился в воздух самолет,

Ввысь его поднял пилот,

На борту, ну как принцессы,

Ходят чинно стюардессы.

Мы хотим поздравить вас

С вашим праздником сейчас!

Без аварий вам летать

И до звезд рукой достать!

Нас уже совсем не удивляет

В облаках летящий самолет.

А его ведь в небо поднимает

Опытный, обученный пилот.

Без него бы эта чудо-птица

Не смогла, конечно же, взлететь.

Пусть тебе, пилот, легко парится,

Чтоб хотелось от восторга петь!