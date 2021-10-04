День врача и Космических войск. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Международным днем врача. Я от всего сердца хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваши потраченные на пациентов нервы, благодарю за множество спасенных жизней. Я желаю вам всех-всех благ, всего наилучшего, всего того, что греет вашу душу.

Дорогой мой доктор, с праздником! Это ты тот, кто встает ни свет ни заря и спешит к пациентам в будни и праздники, в гололед и дожди. Это ты спасаешь жизни и возвращаешь с того света. Это твоя профессия самая важная и ценна на свете. В Международный день врача желаю тебе благодарных пациентов, достойной зарплаты и профессионального роста!