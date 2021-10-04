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Жизнь

День врача и Космических войск. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

4 октября отмечают Международный день врача и День Космических войск в России. Altapress.ru собрал приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Подарки.
Подарки.
СС0

Поздравления с Международным днем врача в прозе

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Международным днем врача. Я от всего сердца хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваши потраченные на пациентов нервы, благодарю за множество спасенных жизней. Я желаю вам всех-всех благ, всего наилучшего, всего того, что греет вашу душу.

Дорогой мой доктор, с праздником! Это ты тот, кто встает ни свет ни заря и спешит к пациентам в будни и праздники, в гололед и дожди. Это ты спасаешь жизни и возвращаешь с того света. Это твоя профессия самая важная и ценна на свете. В Международный день врача желаю тебе благодарных пациентов, достойной зарплаты и профессионального роста!

В Международный день врача желаем всех благ мира, идеального здоровья, крепости духа в сложных ситуациях, любви и удачи. Пусть ваше огромное сердце полное благородства и терпения знает только радость, а судьба будет светлой и удивительной.

Врач.
Врач.
CCO.

Поздравления с Международным днем врача в стихах

Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни все отлично —
Как на работе, так и в личном!

Всем, кто клятву Гиппократа
Дал навек перед судьбой,
Пожелаю я зарплаты
Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,
Коллектива лучше всех,
И рабочие моменты
Пусть преследует успех!

В День врача вам поздравления,
Низкий вам поклон за все.
Ведь подставить вы готовы
Страждущим свое плечо.

Силы пусть не покидают,
Будет счастлива семья,
В праздник благ, добра и взлетов
От души желаю я.

Врач и пациент.
Врач и пациент.
CCO.

Поздравления с Международным днем врача в смс

Поздравляю с Днем врача!
Будет пусть здоровье,
Чтоб работали всегда
Вы с большой любовью.

Пусть болезнь, завидя вас,
Сразу отступает,
Силы высшие во всем
Пусть вам помогают!

В Международный день врача
Вам пожелать хочу тепла,
Здоровья больше и любви,
Всегда чтоб пациенты шли,

Чтоб искренне благодарили,
Чтоб вы еще лет 100 прожили!
Священна ведь работа ваша,
Пускай приносит деньги, счастье!

В Международный день врача
Тебя приятно мне поздравить,
Пусть стороной пройдет печаль,
И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,
Будь лучшим из специалистов,
Пусть на работе ждет успех,
А дома — смех родных и близких.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2».
Пуск ракеты-носителя «Союз-2».
Андрей Моргунов, Минобороны России, mil.ru, CC BY 4.0

Поздравления с Днем космических войск России в прозе

С Днем Космических войск поздравляю и оставляю пожелания отважным быть и сильным. Пусть стойкой остается выдержка, пусть прочным будет здоровье, пусть успехом венчается каждое дело, пусть счастье и благополучие царят в доме.

Поздравляю с Днем Космических войск и желаю всегда отражать любую опасность, быть смелым покорителем безграничных просторов, иметь в жизни счастье размерами с Космос! Успехов и постоянного развития нашим Космическим войскам, удачи и больших возможностей тебе в каждом деле!

Поздравляем с Днем Космических Войск. Пусть кажется на первый взгляд, что это звучит футуристично, но ведь будущее уже давно стоит на пороге. Пусть и не такое, как в кино и книгах, но оттого не менее важное. Пусть же всех греет знание о том, что вас защищают даже от самых звезд.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Поздравления с Днем космических войск России в стихах

В День Космических войск
Я шлю вам ракету удачи,
Наденьте скафандр успеха,
Решайте большие задачи.

Пусть миссия ваша большая
К вершинам большим приведет,
На службе, в любви и по жизни
Пускай фантастично везет.

В День войск Космических желаю,
Все цели четко поражать,
Инопланетные созданья
К родной земле не допускать.

В приборах точно разбираться,
Врага мгновенно находить,
Не трусить и не тушеваться,
И на волне успеха быть!

С Днем Космических вас войск,
Пожелать хотим сегодня,
Чтоб добра время началось,
И были вы его достойны.

Чтобы время не неслось,
Как ракета, очень быстро,
Чтобы счастье к вам пришло,
И были дни лучистыми.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

Поздравления с Днем космических войск России в смс

На Земле пусть
Мирно будет,
В Космосе —
Войны не будет!
Чтоб космическим
Войскам,
Был покой
И тут, и там!

Твоя стезя — космонавтика,
Дом твой — наша галактика!
Храни нас, нас защищай,
Чтоб в небе был только рай!
Терпения, мужества, сил
Желаю тебе, чтобы ты победил
Свой страх и свои обиды,
Пусть боли все будут навеки забыты!

Космос всегда манил человека,
К звездам всегда обращались глаза.
Войнами мира пусть будут навеки
Все называть космонавтов войска.
Путь пусть ваш будет все так же высок,
И в этот день дарим вам поздравок!

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