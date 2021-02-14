День всех влюбленных. Откуда пошел этот праздник и что лучше всего подарить

Ежегодно 14 февраля отмечается день всех влюбленных (а в Германии еще и день психически больных). Это западный праздник, который успешно прижился и в России с 90-х годов. Рассказываем, как возник самый романтичный день в году и чем можно порадовать любимых.

История праздника

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма. Но у праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин.

Его история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов. Военачальник был убежден, что главный враг его планов — браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о семье. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться солдаты не перестали. К их счастью нашелся человек, который, не страшась императора, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Еще он мирил поссорившуюся пару, помогал писать любовные послания и, по просьбе легионеров, дарил цветы их возлюбленным.

Как только об этом узнал император, решил тут же прекратить «преступления». Валентина приговорили к казни. Трагедия была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».

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Прочитано оно было уже после казни. Впоследствии Валентин был канонизирован католической церковью, как мученик, пострадавший за веру. В 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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