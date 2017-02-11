День всех влюбленных в ТРЦ «Пионер»

В программе праздника:
- Выступление музыкальной группы
- Романтическая фотозона
- Профессиональный фотограф
- Подарки
- Море позитива и любви
В честь праздника, мы подготовили для всех влюбленных акцию — Признайся в любви своей второй половинке на сцене и получи подарок на двоих от ТРЦ «Пионер»!
Встречаемся 14 февраля на 4 этаже в зоне фуд-корта в 17:00. Мероприятие продлиться до 19:00. Приглашаем всех!
Приятные моменты — вместе с Пионером!
ТРЦ «Пионер»
Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 4 этаж
Сайт: pioneermall.ru
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