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День всех влюбленных в ТРЦ «Пионер»

Специально ко дню святого Валентина мы подготовили развлекательную программу! Приходи со своей второй половинкой и получи массу приятных эмоций!

Источник: ТРЦ "Пионер"
В программе праздника:
  • Выступление музыкальной группы
  • Романтическая фотозона
  • Профессиональный фотограф
  • Подарки
  • Море позитива и любви

В честь праздника, мы подготовили для всех влюбленных акцию — Признайся в любви своей второй половинке на сцене и получи подарок на двоих от ТРЦ «Пионер»!

Встречаемся 14 февраля на 4 этаже в зоне фуд-корта в 17:00. Мероприятие продлиться до 19:00. Приглашаем всех!

Приятные моменты — вместе с Пионером!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в, 4 этаж

Сайт: pioneermall.ru

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