День всех влюбленных в ТРЦ «Пионер»

Специально ко дню святого Валентина мы подготовили развлекательную программу! Приходи со своей второй половинкой и получи массу приятных эмоций!

В программе праздника: Выступление музыкальной группы

Романтическая фотозона

Профессиональный фотограф

Подарки

Море позитива и любви

В честь праздника, мы подготовили для всех влюбленных акцию — Признайся в любви своей второй половинке на сцене и получи подарок на двоих от ТРЦ «Пионер»!

Встречаемся 14 февраля на 4 этаже в зоне фуд-корта в 17:00. Мероприятие продлиться до 19:00. Приглашаем всех!

Приятные моменты — вместе с Пионером!