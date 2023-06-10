День вязания 10 июня — добрые поздравления в стихах, прозе и смс

Всем, кто спицы уважает,

Поздравления шлю сейчас,

Пусть желание к вязанию

Не покинет в жизни вас.



Вьется пусть клубочек счастья,

Петли резво набирайте,

Мир, добро и понимание

Вы плетением создавайте.



Нить судьбы пусть будет яркой,

И не рвется пусть она,

Я желаю, чтоб к свершениям

Вас она всегда вела.

Мастерам и мастерицам,

Всем любителя вязать.

От души и теплым словом,

Я хочу вам пожелать.



Пускай творчество не гаснет,

А искусность лишь цветет.

Верю, счастье к вам дорогу,

Обязательно найдет.



Пусть изделия ваши ценят,

Пускай найдется для них спрос.

Чтобы вы могли и дальше.

Творить искусство,

Не свесив нос.