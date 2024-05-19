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Жизнь

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой ужесточить наказание за курение в запрещенных местах, сообщает РБК.

Депутаты, в числе прочих предложений, выдвинули инициативу увеличить штраф за курение в запрещенных местах в десять раз — до 15 тысяч рублей. Кроме того, предлагается штрафовать родителей курящих детей, а также запретить продажу вейпов в торговых киосках и павильонах.

В правительство и Верховный суд России направлены законопроекты, направленные на борьбу с курением. По словам Артема Метелева, законопроект был разработан им совместно с депутатом Максимом Топилиным (бывшим министром труда) по поручению спикера Вячеслава Володина.

Законопроект содержит ряд предложений:

  • запретить продажу вейпов в павильонах;

  • разрешить приостанавливать деятельность торговых точек на срок до 90 дней за повторное нарушение правил продажи табачной продукции;

  • ввести уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним;

  • увеличить штраф за курение в неположенных местах до 15 тыс.рублей (сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тыс. рублей), а за курение на детской площадке — до 30 тыс.;

  • штрафовать родителей на сумму до 7 тыс. рублей за курение ребенка младше 16 лет;

  • обязать правительство принять перечень запрещенных вкусовых добавок для вейпов.

Ранее сообщалось, что парламентарии предлагают правительству РФ отменить налог на дачные участки.

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