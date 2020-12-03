День юриста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

С Днем юриста поздравляю

И от всей души желаю

Много дел, и всех отличных,

Много сделок, только чистых.



И здоровья, и удачи,

Чтоб решались все задачи.

Много света и тепла,

Счастья, мира и добра!



Чтобы было всё отлично

И в карьере, в жизни личной!

Чтобы много-много лет

Никаких не знали бед!

Людей с профессией юриста

Мы можем с легкостью узнать,

Они дела решают быстро,

Имеют смелый, гордый взгляд.



Им есть, конечно, чем гордиться,

Они закона сторожа.

Привыкли на износ трудиться,

Своим успехом дорожа.



Так будьте счастливы, юристы,

Сегодня вы герои дня.

И будет все в законах чисто,

Коль вы стоите у руля!