День юриста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем юриста в стихах
С Днем юриста поздравляю
И от всей души желаю
Много дел, и всех отличных,
Много сделок, только чистых.
И здоровья, и удачи,
Чтоб решались все задачи.
Много света и тепла,
Счастья, мира и добра!
Чтобы было всё отлично
И в карьере, в жизни личной!
Чтобы много-много лет
Никаких не знали бед!
Людей с профессией юриста
Мы можем с легкостью узнать,
Они дела решают быстро,
Имеют смелый, гордый взгляд.
Им есть, конечно, чем гордиться,
Они закона сторожа.
Привыкли на износ трудиться,
Своим успехом дорожа.
Так будьте счастливы, юристы,
Сегодня вы герои дня.
И будет все в законах чисто,
Коль вы стоите у руля!
Поздравляем с Днём Юриста
Чудеснейшего специалиста!
Пусть всегда царит покой
В Вашей сфере не простой…
Пусть «законы» и «права"
И, лишь, «честные» слова
Вам сулят карьерный рост,
И чтоб был, он очень прост!
Не страшны пусть будут Вам
Все «загадки» по делам…
К цели преданно шагайте,
Счастьем новый день встречайте!
Поздравления с Днем юриста в прозе
С Днём юриста в России. Желаю ни на секунду не сомневаться в своих юридических талантах, умениях и навыках, желаю всегда идти напролом к победе, истине и успеху. И, чтобы всегда всё получалось, пусть каждый день дарит огромный запас сил, терпения, воодушевления, мужества, уверенности, гениальности и оптимизма. Успехов на посту деятельности и неизменного счастья в личной жизни.
С Днём юриста в России. Пусть мудрая и непоколебимая Фемида всегда будет довольна твоей работой, пусть ни одно препятствие не станет на пути к твоей мечте. Желаю уважения в любом окружении, верного решения в любой ситуации, удачи, благополучия и собственной выгоды в каждом дне.
Поздравляю всех юристов в России с профессиональным праздником! Желаю, чтобы жизнь всегда была повернута к Вам своей светлой и безопасной стороной! Крепкого здоровья, терпения и выдержки, сил и энергии, вдохновения и удачи. Желаю много выигранных дел, внутреннего удовлетворения своим трудом, достатка и благополучия!
Поздравления с Днем юриста в смс
Поздравляю с днем юриста
И желаю в праздник твой,
Чтоб в делах все было чисто,
И в душе царил покой.
Чтобы все дела решались
Без особенных проблем,
Все в работе удавалось,
И жилось на зависть всем.
Поздравляю с днем юриста,
Будь всегда ты оптимистом,
Пусть в делах все удается,
Никогда не устается,
На земле чтоб все законы
Были для тебя знакомы,
Лишь вперед всегда стремись,
Самый лучший ты юрист!
Вызывает уваженье
Ваше четкое мышленье,
Ориентация в законах
Юридических просторов.
С вашим праздником, юристы!
Вам желаем сделок чистых,
Будней легких, без авралов
И высоких гонораров.