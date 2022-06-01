День защиты детей-2022. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Вас сегодня поздравляю

С Днем защиты всех детей!

С искренностью я желаю,

Чтоб стал мир вокруг добрей.



Пусть здоровы будут дети,

Никогда пусть слез не льют,

Пусть на всей нашей планете

Ждут их радость и уют.

Пускай на целом белом свете

Будут счастливы все дети!

Пусть всегда и всем детишкам

Дарится любовь с излишком,

Пусть их каждый уважает,

Прав никто не нарушает!

Дети — вот цветы надежды,

Так ласкайте их и нежьте!