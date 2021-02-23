День защитника Отечества 2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

От всей души мы поздравляем

Вас с Двадцать третьим февраля!

И в День защитника желаем

Быть гордостью страны всегда.



Желаем быть для всех примером,

Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым

И быть разборчивым в друзьях.



Пусть Вас не трогают заботы,

В семье — всё гладко, в доме — смех.

Желаем крепкого здоровья,

Пусть Вам сопутствует успех.

Всем защитникам Отчизны

Храбрым, сильным, боевым

Пожелаем счастья в жизни,

Дать отпор врагам любым!



Не хандрить и не сдаваться,

К целям напролом идти,

Своих планов добиваться,

Лишь везенье знать в пути!



Быть примером подражанья,

Пусть равняются на вас,

И пусть все ваши желанья

Исполняются на раз!