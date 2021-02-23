День защитника Отечества 2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с 23 февраля в стихах
От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.
Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко, в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.
Всем защитникам Отчизны
Храбрым, сильным, боевым
Пожелаем счастья в жизни,
Дать отпор врагам любым!
Не хандрить и не сдаваться,
К целям напролом идти,
Своих планов добиваться,
Лишь везенье знать в пути!
Быть примером подражанья,
Пусть равняются на вас,
И пусть все ваши желанья
Исполняются на раз!
Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные…
Всех ваших качеств нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!
Поздравления с 23 февраля в прозе
Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу пожелать силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым!
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!
День защитника Отечества — важный праздник, праздник настоящих мужчин, защищающих свои семьи, своих близких, свою Родину, хранящих покой и мир. Пусть спокойствие останется с нами на долгие годы, чтоб жизнь была размеренной, счастливой, а каждый день богат яркими эмоциями, приятными впечатлениями и воспоминаниями.
Поздравления с 23 февраля в смс
На листе календаря
23 Февраля,
А значит, много есть причин
Поздравить дорогих мужчин.
Они сильны, они храбры,
Они — защитники страны!
Мы им желаем силы духа,
В работе — ни пера, ни пуха.
По жизни только позитива,
А главное — добра и мира!
Поздравляю я тебя
С 23 Февраля.
Будь здоровым ты всегда,
Не грусти ты никогда!
Сильным будь, неотразимым,
Самым смелым и любимым.
Будь душою молод ты.
Пусть сбываются мечты!
Здоровья, мира, света, счастья,
Дней ярких, светлых, без ненастья,
Любви безоблачной, большой,
Всегда довольным быть судьбой!
Чтоб всё сбывалось, удавалось,
Лишь радость в жизни приключалась.
Веселья, смеха без конца
В день 23 Февраля!