День защитника Отечества 2022. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Вас мужчины поздравляем,

С двадцать третьим февраля,

От души хотим вам крикнуть

Троекратное «Ура!"



Чтобы нас вы защищали

От невзгод и от проблем,

Были нам опорой в жизни,

И несли любовь и свет!



Чтобы были вы могучи,

И отважны, и сильны,

Потрясающе красивы,

Вы для нас всегда важны!

Этот праздник по праву мужской,

Он несет в себе мир и покой,

Так что, с праздником вас, мужики,

Будьте счастливы вы вопреки!



Пусть всегда вам хватает харизмы,

Сил и мужества, средств, героизма,

Быть всегда вам надежным плечом,

Защищая семью и свой дом.

Защита наша и опора,

Мужчины, как мы ценим вас!

Вы — сила Родины, без спора,

И стратегический запас.



Служить вы Родине готовы,

А мы служить готовы вам,

Позвольте нам замолвить слово

О том, как дороги вы нам.



На вас надежды возлагая,

Живет спокойно вся земля,

И мы с любовью поздравляем

Вас с 23 Февраля!