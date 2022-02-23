День защитника Отечества 2022. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с 23 февраля в стихах
Вас мужчины поздравляем,
С двадцать третьим февраля,
От души хотим вам крикнуть
Троекратное «Ура!"
Чтобы нас вы защищали
От невзгод и от проблем,
Были нам опорой в жизни,
И несли любовь и свет!
Чтобы были вы могучи,
И отважны, и сильны,
Потрясающе красивы,
Вы для нас всегда важны!
Этот праздник по праву мужской,
Он несет в себе мир и покой,
Так что, с праздником вас, мужики,
Будьте счастливы вы вопреки!
Пусть всегда вам хватает харизмы,
Сил и мужества, средств, героизма,
Быть всегда вам надежным плечом,
Защищая семью и свой дом.
Защита наша и опора,
Мужчины, как мы ценим вас!
Вы — сила Родины, без спора,
И стратегический запас.
Служить вы Родине готовы,
А мы служить готовы вам,
Позвольте нам замолвить слово
О том, как дороги вы нам.
На вас надежды возлагая,
Живет спокойно вся земля,
И мы с любовью поздравляем
Вас с 23 Февраля!
С Днем защитника поздравить
От души тебя позволь.
Ты — мужчина, это значит,
Сильным быть всегда изволь.
Я желаю не сдаваться,
За мечтой идти своей,
Будут пусть успех и счастье.
Ждет удача у дверей.
Поздравления с 23 февраля в прозе
Сердечно поздравляю в день 23 Февраля с праздником мужества и отваги — с Днем защитника Отечества. Желаю поддерживать боевой дух, отличное настроение и крепкое здоровье. Пусть всегда удается оставаться надежным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!
Поздравляю с Днем защитника Отечества и в этот замечательный праздник мужества хочу пожелать в любой жизненной ситуации оставаться справедливым и уважаемым человеком, в любом бою проявлять себя храбрым и смелым мужчиной, в любом деле видеть свою перспективу и непременный успех, каждый день находить свое счастье и получать удовольствие.
Поздравляю с днём защитника Отечества, с 23 Февраля! Желаю никогда не терять формы и сил, всегда быть бодрым, сильным, отважным и здоровым. Быть верным защитником нашей славной Родины, истинным патриотом и хранителей покоя. Желаю мира и чистого неба — в стране, в семье и в душе.
Поздравляю с Днем защитника Отечества и от чистого сердца хочу пожелать, чтобы здравый смысл и великая сила всегда помогали добиваться победы в любом деле, чтобы жизнь делали счастливее и радостнее верная дружба и искренняя любовь, чтобы на твоем пути не гремел гром и не сверкала молния, чтобы в твоей жизни всегда светило солнце, посылающее лучи вдохновения и бравой отваги.
Поздравления с 23 февраля в смс
Пускай День защитника придет к тебе с добром, удачей и радостью! Желаю много сил, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и успехов на работе! Пусть все в твоей жизни будет складываться так, как ты сам того желаешь!
С Днем защитника Отчизны
Нынче поздравляю.
Пусть не будет в твоей жизни
Грусти и печали.
Пусть всегда ты будешь сильным,
А судьба — прекрасной.
Ты живи под небом мирным
И под солнцем ясным.
Поздравляю с 23 Февраля!
Пусть всё в жизни будет у тебя!
Пусть твоя широкая спина
Защитит всех тех, кого должна!
Будь всегда ты весел и здоров,
Больше в жизни дела — меньше слов!
В доме пусть и радость, и уют,
И всегда тебя родные ждут!