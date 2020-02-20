День защитника Отечества в «Пионере»

23 февраля торгово-развлекательный центр «Пионер» приглашает всех на празднование Дня защитника Отечества!

Афиша. Источник: ТРЦ «Пионер».

Гостей ждет концертная программа, выступления лучших творческих коллективов города, спортивные состязания от клуба «Рельеф», розыгрыши призов* и многое другое!

Начало праздника в 13:00!

Порадуйте себя и своих близких, проведите праздник в семейном кругу или компании друзей.

До встречи в «Пионере»!

ТРЦ «Пионер» Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 102-в, 3-й этаж Сайт: pioneermall.ru Социальные сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники

*Подробную информацию уточняйте у организаторов. Возрастное ограничение 6+