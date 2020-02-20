День защитника Отечества в «Пионере»

Афиша.
Источник: ТРЦ «Пионер».
Гостей ждет концертная программа, выступления лучших творческих коллективов города, спортивные состязания от клуба «Рельеф», розыгрыши призов* и многое другое!
Начало праздника в 13:00!
Порадуйте себя и своих близких, проведите праздник в семейном кругу или компании друзей.
До встречи в «Пионере»!
ТРЦ «Пионер»
Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 102-в, 3-й этаж
Сайт: pioneermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники
*Подробную информацию уточняйте у организаторов. Возрастное ограничение 6+