День железнодорожника: что за праздник и как поздравить

В первое воскресенье августа железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. Расскажем, как он появился, и как поздравить.

Как появился День железнодорожника

День железнодорожника — первый профессиональный праздник в России. Начало развитию железнодорожной сети России в середине XIX века положил Николай I, выпустив Указы о строительстве первых железных дорог России: Царскосельской, Петербурго-Московской и Петербурго-Варшавской. К 100-летию со дня рождения императора его правнук Николай II подписал 25 июня 1896 года Указ об учреждении в России первого профессионального праздника — Дня железнодорожника. В тот день в Министерстве путей сообщения и на петербургских вокзалах состоялись богослужения. Вечером прошел торжественный обед на Павловском вокзале, после которого был дан концерт.

С начала XX века празднование проводилось уже на всех железных дорогах страны. Торжества проходили в депо и главных мастерских. Железнодорожные здания украшались флагами, коврами и зеленью.

После революции традиция праздновать этот день возобновилась только в 1936 году, после встречи правительства СССР с большой группой передовиков-железнодорожников в Кремле. Затем празднование Дня железнодорожника перенесли на первое воскресенье августа постановлением Совнаркома СССР в 1940 году. Традиция продолжается до сих пор.

Новые вагоны «Алтай-пригорода». Анна Зайкова.

Поздравления с Днем железнодорожника

День железнодорожника сегодня наступил.

Здоровье пусть умножиться, удачи вам и сил.

Пусть к счастью и везению приложится маршрут.

Уют и понимание пусть дома вечно ждут. Пусть вас судьба капризная успехом наградит.

Пускай любовь огромная найдет вас на пути.

Чтоб жили вечно радостно, любили и цвели,

Чтоб сделать все на свете вы хотели и могли. Я поздравлю тебя с днем железных дорог.

Пожелаю тебе много счастья,

Чтоб всего, что хотелось, добиться ты смог,

Чтобы не было в жизни ненастья. Знай: сегодня — твой день! Отмечай, веселись,

Чтобы радость вошла в твою душу.

Будет пусть у тебя очень яркая жизнь,

Ты врагов своих только не слушай, Работники наших железных дорог,

Желаем, чтоб Бог вам сегодня помог,

Желаем удачи в работе всегда,

Чтоб свет лишь зеленый встречал поезда. Все службы хотим мы сегодня поздравить,

И вам поздравления эти отправить.

Свои пожелания в нелегкой работе,

С дорогой железной в дружбе живете. Работники железных трасс!

Я нынче поздравляю вас!

Пускай исправными всегда

Все ваши будут поезда! Пусть ценят пассажиры труд,

Родные любят вас и ждут!

В работе, в жизни и в пути

Желаем счастье вам найти! Железнодорожник — это судьба

И пусть здесь рифмуется слово — борьба,

Я ж вам пожелаю спокойной работы,

Здоровья, достатка, поменьше заботы. Мы выбрали путь для себя не простой.

В работе такого не знаем — застой…

Удачи, друзья, впереди — лишь зеленый.

Ну и на любовь, чтоб осталось силенок! Дорогие железнодорожники, пусть поезд счастья, здоровья и успеха никогда не выезжает из депо вашей жизни. Желаем, чтобы все ваши планы и мечты ровно по рельсам, шпала за шпалой доходили до конечной станции под названием «Осуществление». Счастливого пути, благодарных пассажиров и зеленого семафора! Как по рельсам колеса, пусть сердце стучит.

Вагон твоей жизни легко пусть летит.

Счастье, любовь через край пусть льется,

Все, что задумал, всегда удается! Счастья желаю большой локомотив,

В душе преобладает пусть позитив.

Пусть жизнь твоя ровно по рельсам идет,

Судьба тебе радость пусть только дает! Поезд жизни твоей пусть идет по пути,

Я желаю блаженство тебе обрести.

Пусть тревоги и зло идут мимо маршрута.

А тебя ожидают только счастья минуты!

Источник поздравлений.