День железнодорожника: что за праздник и как поздравить

Как появился День железнодорожника
День железнодорожника — первый профессиональный праздник в России. Начало развитию железнодорожной сети России в середине XIX века положил Николай I, выпустив Указы о строительстве первых железных дорог России: Царскосельской, Петербурго-Московской и Петербурго-Варшавской. К 100-летию со дня рождения императора его правнук Николай II подписал 25 июня 1896 года Указ об учреждении в России первого профессионального праздника — Дня железнодорожника. В тот день в Министерстве путей сообщения и на петербургских вокзалах состоялись богослужения. Вечером прошел торжественный обед на Павловском вокзале, после которого был дан концерт.
С начала XX века празднование проводилось уже на всех железных дорогах страны. Торжества проходили в депо и главных мастерских. Железнодорожные здания украшались флагами, коврами и зеленью.
После революции традиция праздновать этот день возобновилась только в 1936 году, после встречи правительства СССР с большой группой передовиков-железнодорожников в Кремле. Затем празднование Дня железнодорожника перенесли на первое воскресенье августа постановлением Совнаркома СССР в 1940 году. Традиция продолжается до сих пор.
Поздравления с Днем железнодорожника
День железнодорожника сегодня наступил.
Здоровье пусть умножиться, удачи вам и сил.
Пусть к счастью и везению приложится маршрут.
Уют и понимание пусть дома вечно ждут.
Пусть вас судьба капризная успехом наградит.
Пускай любовь огромная найдет вас на пути.
Чтоб жили вечно радостно, любили и цвели,
Чтоб сделать все на свете вы хотели и могли.
Я поздравлю тебя с днем железных дорог.
Пожелаю тебе много счастья,
Чтоб всего, что хотелось, добиться ты смог,
Чтобы не было в жизни ненастья.
Знай: сегодня — твой день! Отмечай, веселись,
Чтобы радость вошла в твою душу.
Будет пусть у тебя очень яркая жизнь,
Ты врагов своих только не слушай,
Работники наших железных дорог,
Желаем, чтоб Бог вам сегодня помог,
Желаем удачи в работе всегда,
Чтоб свет лишь зеленый встречал поезда.
Все службы хотим мы сегодня поздравить,
И вам поздравления эти отправить.
Свои пожелания в нелегкой работе,
С дорогой железной в дружбе живете.
Работники железных трасс!
Я нынче поздравляю вас!
Пускай исправными всегда
Все ваши будут поезда!
Пусть ценят пассажиры труд,
Родные любят вас и ждут!
В работе, в жизни и в пути
Желаем счастье вам найти!
Железнодорожник — это судьба
И пусть здесь рифмуется слово — борьба,
Я ж вам пожелаю спокойной работы,
Здоровья, достатка, поменьше заботы.
Мы выбрали путь для себя не простой.
В работе такого не знаем — застой…
Удачи, друзья, впереди — лишь зеленый.
Ну и на любовь, чтоб осталось силенок!
Дорогие железнодорожники, пусть поезд счастья, здоровья и успеха никогда не выезжает из депо вашей жизни. Желаем, чтобы все ваши планы и мечты ровно по рельсам, шпала за шпалой доходили до конечной станции под названием «Осуществление». Счастливого пути, благодарных пассажиров и зеленого семафора!
Как по рельсам колеса, пусть сердце стучит.
Вагон твоей жизни легко пусть летит.
Счастье, любовь через край пусть льется,
Все, что задумал, всегда удается!
Счастья желаю большой локомотив,
В душе преобладает пусть позитив.
Пусть жизнь твоя ровно по рельсам идет,
Судьба тебе радость пусть только дает!
Поезд жизни твоей пусть идет по пути,
Я желаю блаженство тебе обрести.
Пусть тревоги и зло идут мимо маршрута.
А тебя ожидают только счастья минуты!
Источник поздравлений.