День зимнего солнцестояния: когда наступит самая длинная ночь 2018 года

21 декабря в Северном полушарии будет день зимнего солнцестояния, и с ним придет астрономическая зима. В разных культурах в честь этого события устраивают праздники, проводят ритуалы и другие торжества. Рассказываем, что такое зимнее солнцестояние и что нужно делать в этот день.

Какого числа день зимнего солнцестояния

В зависимости от сдвига календаря зимнее солнцестояние в Северном полушарии происходит 21 или 22 декабря. В 2018 году это явление произойдет 21 декабря в 22:23 по Гринвичу, согласно таблице wiki. По московскому времени — 22 декабря в 01:23, говорится на сайте планетария.

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, когда Земля максимально наклонится от Солнца. После самой длинной ночи 2018 года наступит астрономическая зима, день будет постепенно прибавляться, а ночь — сокращаться. К новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут, говорится на сайте московского планетария.

22 декабря будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года. Ее ее продолжительность составит 17 часов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского планетария. Сумерки в столице будут в 15:58 дня, а рассветет в 8:57.

Зимнее солнцестояние 2018: что делать

В этот день стоит провести генеральную уборку, гадать и загадывать желания, пишет glavred.info.

Какие традиции связаны с днем зимнего солнцестояния

Канун зимнего солнцестояния предки называли именем божества зимы и смерти Карачуна. Считалось, что после самой длинной ночи рождается новое солнце в образе Коляды. К весне бог подрастает и греет сильнее, света становится больше, нежели зимой, пишет suever.ru.

В старину верили, что темные силы могут помешать божеству возродиться. Поэтому на славянский праздник разжигали большой костер, который символизировал солнце. Празднование начиналось на рассвете, предки устраивали шумные застолья, водили хороводы, прыгали через костры.

Поверья в день зимнего солнцестояния

Предки верили, что любое дело, начатое в день зимнего солнцестояния, будет удачным. Это подходящее время для серьезных сделок, брачных предложений, признаний в любви. Сны, увиденные в канун праздника, считаются вещими.

Согласно зимним приметам, какая погода 21−22 декабря, такой она будет и на Новый год. Если на деревьях — иней, то будет хороший урожай зерна, если ветер — летом будет много груш и яблок, дождь — к теплой, но дождливой весне.