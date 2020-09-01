День знаний 2020: поздравления с 1 сентября в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем знаний в стихах
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
Поздравления с Днем знаний в прозе
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!
Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!
Школьные годы… Пожалуй, это самое лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе, как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизнь, а также людей, которые будут твоими попутчиками в ней.
Поздравления с Днем знаний в смс
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем,
И с днем знаний поздравляем!
Желаю в День знаний
Стремиться вперед,
Открытий чудесных
Тебя много ждет,
Пусть будет учеба
Легка для тебя,
И школьные годы
Проходят не зря!