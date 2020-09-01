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Жизнь

День знаний 2020: поздравления с 1 сентября в стихах, прозе и смс

1 сентября отмечают День знаний школьники, студенты, преподаватели и все те, кто имеет или когда-либо имел отношение к образовательному процессу. Официально он был объявлен государственным праздником в 1980 году, но впервые массовые мероприятия в честь него прошли только в 1984 году. Сегодня день знаний не является учебным днем. На школьных дворах проводятся традиционные утренние линейки, которые сопровождаются первым звонком и морем цветов. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем знаний в стихах, прозе и смс.

День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем знаний в стихах

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!

Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!

И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!

День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Поздравления с Днем знаний в прозе

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

Школьные годы… Пожалуй, это самое лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе, как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизнь, а также людей, которые будут твоими попутчиками в ней.

День знаний в школе №130.
День знаний в школе № 130.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем знаний в смс

Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!

Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.

Впереди учебный год,
Вас уроков много ждёт.
Мы пятёрок вам желаем,
И с днем знаний поздравляем!

Желаю в День знаний
Стремиться вперед,
Открытий чудесных
Тебя много ждет,

Пусть будет учеба
Легка для тебя,
И школьные годы
Проходят не зря!

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