День знаний-2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем знаний в стихах
Желаю в День знаний
Стремиться вперед,
Открытий чудесных
Тебя много ждет,
Пусть будет учеба
Легка для тебя,
И школьные годы
Проходят не зря!
Что в День знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха.
Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний никуда —
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.
Поздравления с Днем знаний в прозе
С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных побед. Стремись, участвуй, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только пятерок и только отличного настроения!
Идеального старта, доступных знаний, бодрых утренних просыпаний, отличного отношения с учителями, понятных предметов, огромного желания учиться и развиваться! Пусть год будет увлекательным, продуктивным и интересным!
Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам!
Поздравления с Днем знаний в смс
Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
Впереди учебный год,
Вас уроков много ждет.
Мы пятёрок вам желаем
И с Днем знаний поздравляем!
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!