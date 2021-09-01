День знаний-2021. Приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Желаю в День знаний

Стремиться вперед,

Открытий чудесных

Тебя много ждет,



Пусть будет учеба

Легка для тебя,

И школьные годы

Проходят не зря!

Что в День знаний пожелать?

Никогда не уставать,

Все задания выполнять

Только на оценку пять.



Быть всегда на высоте,

Смело следовать к мечте,

Помнить, что залог успеха —

Меньше стресса, больше смеха.