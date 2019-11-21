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Жизнь

Денег нет: Кудрин не подал милостыню нищему

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отказался подать милостыню нищему, мотивировав свой поступок тем, что у него «денег нет».

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин.
Олег Богданов

Свидетелем инцидента стал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, который и рассказал о случившемся в соцсетях.

«Сейчас шли с известным политконсультантом из Вашингтона по Бульварному кольцу <…> Чуть впереди нас случайно шел председатель Счетной палаты с охранником. Они столкнулись с молодым человеком — уличным попрошайкой. Попрошайка, разумеется, поинтересовался у председателя насчет денег и получил отказ, что было довольно иронично, с учетом самой известной фразы председателя на его прежнем посту», — написал журналист в своих аккаунтах в соцсетях.

Коронная фраза

Кудрин на посту министра финансов РФ запомнился многим фразой «денег не дам, денег нет». Эта фраза даже вошла в пародию на чиновника, которая была показана в передаче «Мульт личности», выходившей на «Первом канале», пишет ura.ru.

Какое-то время это выражение даже считалось «коронной фразой» Кудрина, пока ее в общении с крымскими пенсионерами не повторил (в немного измененном варианте) премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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