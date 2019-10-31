Хотим вернуть моду на детей. Министр соцзащиты Алтая рассказала, как поднимать падающую рождаемость в регионе

Статистика разных ведомств постоянно констатирует падение рождаемости во всей стране, в том числе в Алтайском крае. Министр социальной защиты региона Наталья Оськина утверждает, что ситуация постепенно исправляется, благодаря принятию беспрецедентных мер государственной поддержки семей.

Здоровье и ответственность

Еще семь-десять лет назад в Алтайском крае регистрировалось больше 30 тыс. родов в год. В 2019 году, по данным регионального Минздрава, «выйдет 22 тысячи с натяжкой».

Министр соцзащиты, говорит, что ситуация более-менее выровнялась, когда ввели материнский капитал на второго ребенка. Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину фертильного возраста) составил 1,87. Сейчас он — 1,56.

Наталья Оськина связывает нежелание иметь детей с изменениями в образе жизни молодежи, с мерой их ответственности за себя и близких. Современные люди психологически взрослеют позже, чем предыдущее поколение.

Молодежь. Скейтборд. СС0

Все чаще они откладывают рождение ребенка, забывая о репродуктивном здоровье. Осознание наступает слишком поздно.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Зачастую, когда люди уже достигли определенного материального благополучия и высот в карьере, складывается такая ситуации, что состояние здоровья не позволяет им иметь детей или уже требуется длительное лечение.

Средний возраст, в котором сейчас рожают детей жители Алтайского края, — 26 лет. Это очень поздно и с демографической, и с медицинской точек зрения.

Еще больше денег

В 2019 году родилось на 1473 ребенка меньше, чем в прошлом. В 2018 году введена была выплата на первого ребенка, эффект от нее не так велик, но все же ощущается: доля первенцев в общей численности постепенно увеличивается.

Выплата на первого ребенка составляет 9 811 рублей ежемесячно, ее платят по достижению ребенком полутора лет. С 1 января 2020 года сумма составит 10 203 рубля и будет выплачиваться до 3 лет.

Это сделано для того, чтобы женщина в декрете не оставалась без финансовой поддержки.

Многодетная семья. Михаил Хаустов

Квартирный вопрос

С июля 2019 года в крае, как и по всей стране, действует программа «Семейная ипотека». Это возможность для семей, в которых после 1 января 2018 года родился второй (или последующий) ребенок, взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по сниженной ставке — 6%.

Кроме того, если после 1 января 2019 года родился третий ребенок, то семье положены еще 450 тыс. рублей на погашение имеющейся ипотеки. Возможностью существенно сократить расходы уже воспользовались 316 семей.

Более того, совместно можно использовать материнский капитал, который сейчас составляет 456 тыс. рублей и средства на погашение. В общей сложности это более 900 тыс. рублей, а это внушительная часть стоимости квартиры.

Эти меры соцподдержки будут действовать до 2022 года. По словам Натальи Оськиной, они уникальны, такой обширной и «дорогостоящей» программы в стране никогда не было.

Ставки по ипотеке пошли вниз. Михаил Хаустов

Возможность заработать

Для того чтобы облегчить жизнь решившейся родить женщины, в национальном проекте «Демография» предусмотрены не только ежемесячные выплаты, но и, например, строительство дошкольных учреждений, чтобы мамы могли отдать ребенка в детский сад и раньше выйти на работу, продолжив карьеру.

Для тех, кто боится потерять квалификацию за время беременности, есть специальная программа обучения.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Мы должны дать возможность маме в декрете отдать ребенка в детский сад, а самой в это время обучиться востребованной на рынке специальности.

Проект обучения стартует с 2020 года. По словам министра, практика показывает, что дети карьере не помеха. «В семье наоборот мобилизуют все силы и ищут дополнительные возможности, ведь ребенку хочется дать все самое лучшее», — говорит Оськина.

Если не получается

Задача повышения рождаемости заставила органы соцзащиты обратить особое внимание на семьи, страдающие бесплодием. Сейчас они все на личном контроле профильного министерства.

Тот же нацпроект «Демография» в части повышения рождаемости предполагает для таких семей циклы экстракорпорального оплодотворения. Не говоря уже о психологической и другой медицинской помощи.

Новорожденный ребенок. Михаил Хаустов

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Мы специально выявляем семьи, страдающие бесплодием чтобы предложить им нашу помощь. Например, в Павловске выбрали семейные пары, для которых дети — это несбыточная мечта. Часто муж не идет на обследование, жена считает, что у нее все в порядке. Оба боятся проконсультироваться у психолога. В итоге детей нет. А проблема есть.

Мода на детей

Сейчас в Алтайском крае более 150 тыс. семей, в которых воспитывают 270 тыс. детей, получают 26 видов денежных выплат их краевого и федерального бюджетов. Объем расходов постоянно растет, с 5,3 млрд в 2018 году до 7,8 млрд в 2020-м.

При этом, как показывают опросы молодых людей, финансовая поддержка — не определяющий фактор в решении рожать. И надо, чтобы многие «звезды сошлись».

В России есть регионы, в которых социальные условия неплохие, но демографическая ситуация все равно хромает.

Отец и ребенок. СС0

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Недавно мы были в Калуге и очень удивились. У них масса рабочих мест с хорошим уровнем зарплаты. Вокруг несколько крупных предприятий. Но молодежь в условиях финансовой стабильности все равно зарабатывает прежде всего на гаджеты и путешествия. Рождение детей и там откладывается.

Однако у Натальи Оськиной оптимистичные прогнозы на будущее. По ее словам, есть положительные тенденции. Например, мужчины гордятся тем, что многодетны. Для них это определенный статус и элемент престижа. В то же время они способны взять ответственность за свою жену и детей.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края: