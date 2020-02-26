Деньги за час: выручает сервис займов под ПТС

Как всего за час найти нужную сумму денег? Куда обратиться, чтобы пополнить свой кошелек максимально оперативно и без лишних проволочек? Для владельцев транспорта есть простое решение — сервис займов под залог «Ваш инвестор».

Заём можно получить на любые цели. Для этого понадобится только паспорт и документы на транспортное средство — легковой или грузовой автомобиль, спецтехнику, водный транспорт или мототехнику.

Первым делом заполните онлайн-заявку на сайте vashinvestor.ru и дождитесь звонка менеджера, который задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение.

Следующий этап — встреча с представителем компании для оценки автотранспорта и подписания необходимых документов. На этом этапе технический специалист компании осматривает транспортное средство, проверяет его исправность и озвучивает оценочную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа. Когда получено финальное одобрение о выдаче займа и обсуждены все условия сотрудничества, автовладелец подписывает договор и получает деньги.

Важно, что при получении займа по тарифу «под ПТС», автомобиль остается у владельца, им можно пользоваться, как и раньше — без ограничений в передвижениях. Вносить платежи по займу так же легко — например, это можно делать через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение компании.

Безопасность сделок гарантируется абсолютно прозрачным и понятным договором, который заключается между компанией «Ваш инвестор» и заемщиком. Важно, что компания «Ваш инвестор» включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

«Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.