Денис Позимний. Как обычный репчатый лук спасает от сглаза 16 октября

Что следует делать 16 октября?
По поверью, День Дионисия приносит с собой зиму. В эту дату особенно заметны листопады, часто бывают снегопады и заморозки, улетают птицы. На смену ясным дням приходят ливни и туманы.
Считается, что в праздник орудуют злые духи и нечисть, которые разносят болезни и неудачи. Предки избавлялись от их дурного влияния осиновыми палочками и корой — кусочки древесины складывали в карманы.
Кроме того, 16 числа прародители опасались сглаза. Порчу и колкие слова было принято заедать репчатым луком (а еще солью, редькой и чесноком). При этом славяне приговаривали: «Денис — лихого глаза берегись». Горький овощ якобы наделен исцеляющей силой и «умеет» отталкивать злые высказывания и намерения.
Народные приметы дня
- Если облака темные и плывут низко, значит, скоро будет похолодание и снегопад;
- Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода;
- Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной;
- Сова-сплюшка издает свист днем — к плохой погоде;
- Рябчик кормится во время дождя — к затяжному ненастью;
- Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.