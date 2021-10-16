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Жизнь

Денис Позимний. Как обычный репчатый лук спасает от сглаза 16 октября

16 октября в народе отмечают День Дениса Позимнего. Этот праздник еще называют Осенними лихорадками. Рассказываем, соблюдение каких традиций сегодня поможет от несчастий, недугов и порчи.

Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.

Что следует делать 16 октября?

По поверью, День Дионисия приносит с собой зиму. В эту дату особенно заметны листопады, часто бывают снегопады и заморозки, улетают птицы. На смену ясным дням приходят ливни и туманы.

Считается, что в праздник орудуют злые духи и нечисть, которые разносят болезни и неудачи. Предки избавлялись от их дурного влияния осиновыми палочками и корой — кусочки древесины складывали в карманы.

Кроме того, 16 числа прародители опасались сглаза. Порчу и колкие слова было принято заедать репчатым луком (а еще солью, редькой и чесноком). При этом славяне приговаривали: «Денис — лихого глаза берегись». Горький овощ якобы наделен исцеляющей силой и «умеет» отталкивать злые высказывания и намерения.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Народные приметы дня

  • Если облака темные и плывут низко, значит, скоро будет похолодание и снегопад;
  • Перелетающие с места на место стайки воробьев говорят о том, что скоро наступит непогода;
  • Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной;
  • Сова-сплюшка издает свист днем — к плохой погоде;
  • Рябчик кормится во время дождя — к затяжному ненастью;
  • Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.
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