Депутат АКЗС Сергей Булаев намерен обратится в прокуратуру по поводу состояния новоалтайского кладбища

В минувшую субботу мне показали, что творится на новоалтайском кладбище. Такого неуважения к памяти наших предков я нигде не видел! Не убрано, валяются замененные родственниками старые памятники и оградки, мусор не вывозится. Это нарушение не только санитарных, но и противопожарных правил, — отметил депутат в своем телеграм-канале.