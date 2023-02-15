Депутат АКЗС уходит добровольцем на СВО

Владимир Громов объяснил свое решение тем, что он «не может оставаться в стороне». Также он отметил, что хочет достойно ответить на вопрос маленькой дочери, где он был во время СВО.
«Мне кажется, что каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время обязан совершить мужественный поступок. Просто потому, что он „Мужчина“.
Мой долг, как мужчины — защитить свою семью, свой дом, свою землю», — заявил депутат.
Громов напомнил, что коммунисты во время Великой Отечественной войны первыми пошли на фронт. Он, как член партии КПРФ, идет по их следу.
Владимир Громов напомнил, что у него четверо детей — старшая дочь вышла замуж, а младшему сыну исполнилось четыре года.