15 февраля
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Жизнь

Депутат АКЗС уходит добровольцем на СВО

Депутат АКЗС и член фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» — «КПРФ» Владимир Громов уходит добровольцем на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайский тандем».

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Владимир Громов объяснил свое решение тем, что он «не может оставаться в стороне». Также он отметил, что хочет достойно ответить на вопрос маленькой дочери, где он был во время СВО.

«Мне кажется, что каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время обязан совершить мужественный поступок. Просто потому, что он „Мужчина“.
Мой долг, как мужчины — защитить свою семью, свой дом, свою землю», — заявил депутат.

Громов напомнил, что коммунисты во время Великой Отечественной войны первыми пошли на фронт. Он, как член партии КПРФ, идет по их следу.

Владимир Громов напомнил, что у него четверо детей — старшая дочь вышла замуж, а младшему сыну исполнилось четыре года.

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