Депутат Бессарабов объяснил, почему россиян необходимо крупно штрафовать за ввоз в страну лекарств

Госдума может ввести штрафы за ввоз без регистрации лекарств, разрешенных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), пишут « Известия ».

«Госдума 17 мая может принять законопроект „О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“. Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения», — отмечает издание.

Необходимость такого наказания объясняют возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

Граждан предлагают штрафовать на 75−200 тыс. рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф в размере 150−600 тысяч, юрлицам — от 2 до 6 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству, отметил, что «смысл этой инициативы простой».

«В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — указал он.

Бессарабов подчеркнул, что иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП.

Как отмечает издание, на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.