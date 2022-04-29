29 апреля
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Жизнь

Депутат Бессарабов объяснил, почему россиян необходимо крупно штрафовать за ввоз в страну лекарств

Госдума может ввести штрафы за ввоз без регистрации лекарств, разрешенных Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), пишут «Известия».

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.
Олег Богданов, altapress.ru

«Госдума 17 мая может принять законопроект „О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“. Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения», — отмечает издание.

Необходимость такого наказания объясняют возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

Граждан предлагают штрафовать на 75−200 тыс. рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф в размере 150−600 тысяч, юрлицам — от 2 до 6 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству, отметил, что «смысл этой инициативы простой».

«В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — указал он.

Бессарабов подчеркнул, что иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП.

Как отмечает издание, на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.

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