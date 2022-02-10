11 февраля
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Жизнь

Депутат Бессарабов пришел на выставку алтайских продуктов и попробовал кусочек сыра

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про выставку продуктов в Москве, на которой представлены алтайские товары.

Даниил Бессарабов на выставке "Проэкспо-2022".
Даниил Бессарабов на выставке "Проэкспо-2022".
instagram.com/bessarabovdv.

В Москве с 7 по 11 февраля проходит международная выставка «Продэкспо-2022».

Бессарабов подчеркнул, что на мероприятии лучшие производители продуктов здорового питания представляют свои новинки.

«Наш Алтайский край всегда славился своей оздоровительной продукцией и особыми технологиями сохранения их полезных свойств. 30 лучших производственных компаний достойно представляют наш регион на московской площадке», — написал депутат.

Бессарабов осмотрел стенды алтайских производителей, в частности, витрины с натуральными батончиками, медом и продуктами пчеловодства.

Также Бессарабов заглянул на площадку «Новоалтайского маслосырзавода» и, судя по фото, продегустировал продукцию.

Ранее управление по пищевой промышленности Алтайского края сообщило, что на выставке несколько предприятий презентовали новые виды сыра.

«"Новоалтайский маслосырзавод» представляет два новых вида сыра: пикантный полутвердый «Касеус Аджарио» с абхазской аджикой и твердый сыр «Raut» с овечьим молоком. Эти сыры участвуют в конкурсе «Лучший продукт — 2022″», — подчеркнули в ведомстве.

Самый, пожалуй, необычный сыр представила «Логовская сыроварня» — сыр «Петровский сад», окутанный смесью лепестков розы, календулы, жасмина и незабудки.

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