Депутат Денис Голобородько поучаствовал в историческом голосовании и напомнил, что развивать Россию нужно каждому

Руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько проверил организацию процесса Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Барнауле и проголосовал сам.

Парламентарий заранее воспользовался возможностями проекта «Мобильный избиратель», с помощью которого смог проголосовать не в родной Благовещенке, а в краевой столице на участке № 227 (Центральный район).

— Самое главное, что сегодня у каждого избирателя есть возможность проголосовать в удобном для себя месте. Поэтому я выбрал участок в Барнауле, который находится близко к рабочему месту, и в обеденное время пришел проголосовать. Мы определяем будущее развитие нашей страны, поэтому каждый должен сделать свой, личный, осознанный выбор. Ведь те меры социальной поддержки, которые принимаются сегодня и которые планируется установить в Конституции, важны для будущих поколений, — отметил депутат.

Кроме того, Денис Голобородько подчеркнул изменения, которые могут произойти в государственном управлении.

— Усиливается роль депутата и парламента, а значит, усиливается и участие населения в принятии государственных решений. Конституция 1993 года принималась в переходный период для нашей страны. Безусловно она выполняет свою роль, однако для дальнейшего развития нам необходимы корректировки, — резюмировал Голобородько.

В беседе с журналистами руководитель регионального исполкома «Единой России» сообщил, что свыше 22% жителей Алтайского края или более 415 000 избирателей уже сделали свой выбор. Также депутат подчеркнул прозрачность организованного процесса голосования и соблюдение всех санитарных норм.

Добавим, еще на протяжении двух дней — 30 июня и 1 июля — каждый житель Алтайского края, достигший совершеннолетия, может прийти на участок и сделать свой выбор на историческом голосовании по внесению изменений в основной закон страны.

Источник: altai-ter.er.ru