Депутат ГД предложил запретить продажу алкоголя во все выходные дни

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил URA.ru , что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни и повысить возраст продажи.

Хамзаев отметил, что запрет на продажу алкоголя в выходные дни необходим для защиты здоровья граждан.

Он подчеркнул, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления спиртного.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — пояснил депутат.

Также Хамзаев призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года — это важно для «обороноспособности и выживания нации».

Ранее Хамзаев предложил вынести за пределы городов алкогольные магазины.