16 января 1°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Депутат ГД предложил запретить продажу алкоголя во все выходные дни

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил URA.ru, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни и повысить возраст продажи.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Хамзаев отметил, что запрет на продажу алкоголя в выходные дни необходим для защиты здоровья граждан.

Он подчеркнул, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления спиртного.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — пояснил депутат.

Также Хамзаев призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года — это важно для «обороноспособности и выживания нации».

Ранее Хамзаев предложил вынести за пределы городов алкогольные магазины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость