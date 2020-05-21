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Жизнь

Геннадий Онищенко высказался о медсестре, вышедшей к больным в прозрачном костюме

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что появившаяся перед пациентами в прозрачном костюме поверх купальника медсестра повела себя неэтично, сообщает РИА Новости.

Медсестра в купальнике и защитном костюме.
Медсестра в купальнике и защитном костюме.
Подслушано в Туле, vk.com

«Девочка явно себя неадекватно повела, тем более что речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные — температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела», — прокомментировал ситуацию Онищенко.

Напомним: медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице надела купальник под прозрачный защитный костюм. Девушка объяснила, что в защитный костюм практически не пропускает воздух и поэтому в нем слишком жарко. Она не рассчитывала, что костюм будет настолько просвечивать.

Региональный минздрав применил по отношению к медсестре дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Кстати, мужчины были вовсе не против такого «дефиле», а лишь неловко поглядывали на медика и улыбались.

Ранее «Первый Тульский» писал, что костюм медиков, работающих напрямую с коронавирусными больными, состоит из 7 предметов, которые нужно менять каждые 4 часа. Не всякий простой человек может выдержать такое испытание.

По последним данным, в Тульской области 470 медиков заразились опасной инфекцией.

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